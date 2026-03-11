Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260311/dardanelly-868221194.html
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили - 11.03.2026, ПРАЙМ
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили
Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T21:31+0300
2026-03-11T21:31+0300
происшествия
турция
панама
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/89/838858924_0:138:2731:1674_1920x0_80_0_0_f1a0ce071e040a4f4184beee404881a1.jpg
СТАМБУЛ, 11 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "В связи с ситуацией с севшим на мель сухогрузом транзит судов через Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях с 18.50 мск", - сообщили в ведомстве. Сухогруз NOTA APP длиной в 189 метров под флагом Панамы с 51,2 тысячами тонн пшеницы, направлявшийся из России в Египет, сел на мель в Дарданеллах у деревни Килитбахир из-за неполадок с двигателем, сообщили ранее в ведомстве. К судну направлены буксиры. После оценки состояния дна судна будет начата операция по его эвакуации.
https://1prime.ru/20250905/prokhod-861862443.html
турция
панама
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/89/838858924_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c8046cd2a60a80ae3ac22c4a99bc05c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, панама, египет
Происшествия, ТУРЦИЯ, ПАНАМА, ЕГИПЕТ
21:31 11.03.2026
 
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили

Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили из-за севшего на мель сухогруза

© РИА Новости . Кемаль Аслан | Перейти в медиабанкДарданеллы
Дарданеллы - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Дарданеллы. Архивное фото
© РИА Новости . Кемаль Аслан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 11 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"В связи с ситуацией с севшим на мель сухогрузом транзит судов через Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях с 18.50 мск", - сообщили в ведомстве.
Сухогруз NOTA APP длиной в 189 метров под флагом Панамы с 51,2 тысячами тонн пшеницы, направлявшийся из России в Египет, сел на мель в Дарданеллах у деревни Килитбахир из-за неполадок с двигателем, сообщили ранее в ведомстве. К судну направлены буксиры. После оценки состояния дна судна будет начата операция по его эвакуации.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Проход судов через Босфор и Дарданеллы сильно подорожал за два года
5 сентября 2025, 18:20
 
ПроисшествияТУРЦИЯПАНАМАЕГИПЕТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала