Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили

Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили - 11.03.2026, ПРАЙМ

Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили

Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T21:31+0300

2026-03-11T21:31+0300

2026-03-11T21:31+0300

происшествия

турция

панама

египет

СТАМБУЛ, 11 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "В связи с ситуацией с севшим на мель сухогрузом транзит судов через Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях с 18.50 мск", - сообщили в ведомстве. Сухогруз NOTA APP длиной в 189 метров под флагом Панамы с 51,2 тысячами тонн пшеницы, направлявшийся из России в Египет, сел на мель в Дарданеллах у деревни Килитбахир из-за неполадок с двигателем, сообщили ранее в ведомстве. К судну направлены буксиры. После оценки состояния дна судна будет начата операция по его эвакуации.

турция

панама

египет

турция, панама, египет