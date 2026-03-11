https://1prime.ru/20260311/dardanelly-868221194.html
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили - 11.03.2026, ПРАЙМ
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили
Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T21:31+0300
2026-03-11T21:31+0300
2026-03-11T21:31+0300
происшествия
турция
панама
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/89/838858924_0:138:2731:1674_1920x0_80_0_0_f1a0ce071e040a4f4184beee404881a1.jpg
СТАМБУЛ, 11 мар - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции. "В связи с ситуацией с севшим на мель сухогрузом транзит судов через Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях с 18.50 мск", - сообщили в ведомстве. Сухогруз NOTA APP длиной в 189 метров под флагом Панамы с 51,2 тысячами тонн пшеницы, направлявшийся из России в Египет, сел на мель в Дарданеллах у деревни Килитбахир из-за неполадок с двигателем, сообщили ранее в ведомстве. К судну направлены буксиры. После оценки состояния дна судна будет начата операция по его эвакуации.
https://1prime.ru/20250905/prokhod-861862443.html
турция
панама
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/89/838858924_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c8046cd2a60a80ae3ac22c4a99bc05c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, панама, египет
Происшествия, ТУРЦИЯ, ПАНАМА, ЕГИПЕТ
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили
Транзит судов через Дарданеллы временно приостановили из-за севшего на мель сухогруза