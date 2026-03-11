Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев прибыл в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ - 11.03.2026, ПРАЙМ
Политика
Дмитриев прибыл в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
Дмитриев прибыл в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
2026-03-11T20:42+0300
2026-03-11T20:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Майами для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа, утверждает Рейтер со ссылкой на источники. "Спецпредставитель (президента России Владимира - ред.) Путина Дмитриев во Флориде, встречается с представителями администрации Трампа, утверждают источники", - пишет агентство. Осведомленные о визите источники отметили, что встречи проходят в рамках экономического трека переговоров России и Соединенных Штатов.
20:42 11.03.2026
 
Дмитриев прибыл в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Майами для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа, утверждает Рейтер со ссылкой на источники.
"Спецпредставитель (президента России Владимира - ред.) Путина Дмитриев во Флориде, встречается с представителями администрации Трампа, утверждают источники", - пишет агентство.
Осведомленные о визите источники отметили, что встречи проходят в рамках экономического трека переговоров России и Соединенных Штатов.
