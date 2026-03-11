https://1prime.ru/20260311/dmitriev-868220516.html

Дмитриев прибыл в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Майами для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа, утверждает Рейтер со ссылкой на источники. "Спецпредставитель (президента России Владимира - ред.) Путина Дмитриев во Флориде, встречается с представителями администрации Трампа, утверждают источники", - пишет агентство. Осведомленные о визите источники отметили, что встречи проходят в рамках экономического трека переговоров России и Соединенных Штатов.

