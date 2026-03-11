https://1prime.ru/20260311/dolina-868192784.html

Долина может заработать более трех миллионов рублей на концерте в Подольске

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать более 3,3 миллиона рублей на билетах на свой большой сольный концерт в подмосковном Подольске, выяснило РИА Новости. Долина планирует дать концерт "Юбилей в кругу друзей" в Подольске 22 марта. По данным РИА Новости, зал Дома культуры "Октябрь" рассчитан на 850 мест. Цены на билеты варьируются от 2,2 до 5,5 тысячи рублей. Если Долина соберет полный зал, выручка от продаж билетов составит свыше 3,3 миллиона рублей. За полторы недели до концерта в продаже более 320 билетов, что составляет около 38% от общего количества. Стоит отметить, что билеты выкупают необычным образом: распродана правая половина зала, а практически вся левая - доступна для покупки. Ранее сообщалось, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Причиной переноса мероприятия в Городском дворце культуры Обнинска РИА Новости назвали плохие продажи. В свою очередь, представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил РИА Новости, что переносы концертов на ноябрь связаны с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом". Позднее был перенесен и концерт в Коломне, он должен был состояться 11 марта. Второго февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово. Как передавал корреспондент РИА Новости, заполняемость зала составила более 95%.

