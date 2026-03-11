Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долина может заработать более трех миллионов рублей на концерте в Подольске - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/dolina-868192784.html
Долина может заработать более трех миллионов рублей на концерте в Подольске
Долина может заработать более трех миллионов рублей на концерте в Подольске - 11.03.2026, ПРАЙМ
Долина может заработать более трех миллионов рублей на концерте в Подольске
Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать более 3,3 миллиона рублей на билетах на свой большой сольный концерт в подмосковном Подольске, выяснило РИА... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T04:50+0300
2026-03-11T05:52+0300
бизнес
общество
брянск
коломна
домодедово
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868192784.jpg?1773197523
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать более 3,3 миллиона рублей на билетах на свой большой сольный концерт в подмосковном Подольске, выяснило РИА Новости. Долина планирует дать концерт "Юбилей в кругу друзей" в Подольске 22 марта. По данным РИА Новости, зал Дома культуры "Октябрь" рассчитан на 850 мест. Цены на билеты варьируются от 2,2 до 5,5 тысячи рублей. Если Долина соберет полный зал, выручка от продаж билетов составит свыше 3,3 миллиона рублей. За полторы недели до концерта в продаже более 320 билетов, что составляет около 38% от общего количества. Стоит отметить, что билеты выкупают необычным образом: распродана правая половина зала, а практически вся левая - доступна для покупки. Ранее сообщалось, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Причиной переноса мероприятия в Городском дворце культуры Обнинска РИА Новости назвали плохие продажи. В свою очередь, представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил РИА Новости, что переносы концертов на ноябрь связаны с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом". Позднее был перенесен и концерт в Коломне, он должен был состояться 11 марта. Второго февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово. Как передавал корреспондент РИА Новости, заполняемость зала составила более 95%.
брянск
коломна
домодедово
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , брянск, коломна, домодедово, аэропорт домодедово
Бизнес, Общество , БРЯНСК, Коломна, Домодедово, аэропорт Домодедово
04:50 11.03.2026 (обновлено: 05:52 11.03.2026)
 
Долина может заработать более трех миллионов рублей на концерте в Подольске

Долина может заработать более 3,3 миллиона рублей на билетах на концерт в Подольске

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина может заработать более 3,3 миллиона рублей на билетах на свой большой сольный концерт в подмосковном Подольске, выяснило РИА Новости.
Долина планирует дать концерт "Юбилей в кругу друзей" в Подольске 22 марта.
По данным РИА Новости, зал Дома культуры "Октябрь" рассчитан на 850 мест. Цены на билеты варьируются от 2,2 до 5,5 тысячи рублей. Если Долина соберет полный зал, выручка от продаж билетов составит свыше 3,3 миллиона рублей. За полторы недели до концерта в продаже более 320 билетов, что составляет около 38% от общего количества. Стоит отметить, что билеты выкупают необычным образом: распродана правая половина зала, а практически вся левая - доступна для покупки.
Ранее сообщалось, что концерты Долиной в Обнинске и Брянске, запланированные на 8 и 9 марта, перенесены на ноябрь. Причиной переноса мероприятия в Городском дворце культуры Обнинска РИА Новости назвали плохие продажи. В свою очередь, представитель артистки Сергей Пудовкин объяснил РИА Новости, что переносы концертов на ноябрь связаны с изменениями в графике Долиной, и назвал ситуацию "техническим переносом".
Позднее был перенесен и концерт в Коломне, он должен был состояться 11 марта.
Второго февраля Долина дала первый в 2026 году большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" в подмосковном Домодедово. Как передавал корреспондент РИА Новости, заполняемость зала составила более 95%.
 
БизнесОбществоБРЯНСККоломнаДомодедовоаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала