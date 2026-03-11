Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние Дурова в 2026 году упало в 2,6 раза, пишет Forbes
Состояние Дурова в 2026 году упало в 2,6 раза, пишет Forbes
Состояние Дурова в 2026 году упало в 2,6 раза, пишет Forbes
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2026 году упало до 6,6 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда годом ранее, или в 2,6 раза, что эксперты связывают с ухудшением конъюнктуры рынка и другими факторами, сообщает издание Forbes. "Состояние Павла Дурова, основателя и стопроцентного владельца мессенджера Telegram, снизилось до 6,6 миллиарда долларов с прошлогодних 17,1 миллиарда долларов", - говорится в материале. Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 году с состоянием в 600 миллионов долларов, в 2018 году предприниматель стал миллиардером, а в 2021 году его состояние достигло пиковых 17,2 миллиарда долларов, сообщается в статье. Эксперты рынка объясняют это тенденциями, приводя в пример мессенджер Snapchat, который имеет примерно столько же ежемесячных активных пользователей, сколько и Telegram - около одного миллиарда. Так, капитализация Snapchat за год снизилась почти вдвое, чем можно объяснить снижение оценки Telegram и состояния Дурова, говорится в материале. Также Forbes указывает и на такие факторы, как обязательства Дурова расплатиться с держателями облигаций, при этом эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ждать IPO мессенджера не стоит, пока Telegram блокируют на ключевых рынках.
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2026 году упало до 6,6 миллиарда долларов с 17,1 миллиарда годом ранее, или в 2,6 раза, что эксперты связывают с ухудшением конъюнктуры рынка и другими факторами, сообщает издание Forbes.
"Состояние Павла Дурова, основателя и стопроцентного владельца мессенджера Telegram, снизилось до 6,6 миллиарда долларов с прошлогодних 17,1 миллиарда долларов", - говорится в материале.
Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 году с состоянием в 600 миллионов долларов, в 2018 году предприниматель стал миллиардером, а в 2021 году его состояние достигло пиковых 17,2 миллиарда долларов, сообщается в статье.
Эксперты рынка объясняют это тенденциями, приводя в пример мессенджер Snapchat, который имеет примерно столько же ежемесячных активных пользователей, сколько и Telegram - около одного миллиарда. Так, капитализация Snapchat за год снизилась почти вдвое, чем можно объяснить снижение оценки Telegram и состояния Дурова, говорится в материале.
Также Forbes указывает и на такие факторы, как обязательства Дурова расплатиться с держателями облигаций, при этом эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ждать IPO мессенджера не стоит, пока Telegram блокируют на ключевых рынках.
