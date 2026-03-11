"Эксмо" зарегистрировало новый товарный знак в России

https://1prime.ru/20260311/eksmo-868195838.html
МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Одно из крупнейших российских издательств "Эксмо" зарегистрировало товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Магистраль" поступила в ведомство в феврале 2024 года. Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Теперь компания сможет под товарным знаком продавать в России не только электронные книги и печатную продукцию, но и канцелярию, сумки, предметы мебели и одежды. "Эксмо" - один из лидеров книжного рынка Европы. Издательство было основано в 1991 году. Совокупный тираж превышает 50 миллионов экземпляров.
