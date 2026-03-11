https://1prime.ru/20260311/ekspert-868191291.html
Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта
Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта - 11.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта
Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T03:31+0300
2026-03-11T03:31+0300
2026-03-11T03:31+0300
общество
россия
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191291.jpg?1773189087
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными; повреждения водой и пятен; отслаивающейся ламинации; надписей и рисунков", - сказала Голубева.
Она уточнила, что разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, наличие повреждений от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий тоже влияют на действительность паспорта. Кроме того, вздутие, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми, тоже являются причинами для замены документа.
"За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей", - добавила эксперт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, ранхигс
Общество , РОССИЯ, РАНХиГС
Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта
Эксперт Голубева: поврежденные страницы паспорта признают недействительными
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными; повреждения водой и пятен; отслаивающейся ламинации; надписей и рисунков", - сказала Голубева.
Она уточнила, что разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, наличие повреждений от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий тоже влияют на действительность паспорта. Кроме того, вздутие, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми, тоже являются причинами для замены документа.
"За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей", - добавила эксперт.