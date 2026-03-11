https://1prime.ru/20260311/ekspert-868191291.html

Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта

Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта - 11.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала причины повреждения поврежденного паспорта

Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T03:31+0300

2026-03-11T03:31+0300

2026-03-11T03:31+0300

общество

россия

ранхигс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191291.jpg?1773189087

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными; повреждения водой и пятен; отслаивающейся ламинации; надписей и рисунков", - сказала Голубева. Она уточнила, что разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, наличие повреждений от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий тоже влияют на действительность паспорта. Кроме того, вздутие, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми, тоже являются причинами для замены документа. "За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей", - добавила эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, ранхигс