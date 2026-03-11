Эксперт рассказал о штрафах за мусор возле двери дома

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
андрей моисеев
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев. "Придомовая территория, как и лестничные клетки и подъезды, являются общим имуществом. Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений - штраф составляет от 500 до 1000 рублей", - сказал Моисеев. По его словам, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.
общество , андрей моисеев
Общество , Андрей Моисеев
04:10 11.03.2026
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.
"Придомовая территория, как и лестничные клетки и подъезды, являются общим имуществом. Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений - штраф составляет от 500 до 1000 рублей", - сказал Моисеев.
По его словам, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.
 
Заголовок открываемого материала