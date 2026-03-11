https://1prime.ru/20260311/ekspert-868194267.html

Эксперт оценила ситуацию в Ормузском проливе

2026-03-11T06:36+0300

2026-03-11T06:36+0300

2026-03-11T07:26+0300

бизнес

мировая экономика

ормузский пролив

иран

сша

скотт бессент

минфин сша

ксир

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Кризисные ситуации в Ормузском проливе возникали и ранее, и их опыт показывает, что восстановление нормального трафика даже при участии военно-воздушных сил потребует времени, заявила РИА Новости совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) 28 февраля предупредил суда о небезопасности маршрута через Ормузский пролив из-за ударов США, Израиля и ИРИ. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений - высшего совещательного органа исламской республики - Мохсен Резаи 1 марта объявил, что торговля через пролив сейчас невозможна до последующего уведомления. Позднее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что американские военные приступят к конвоированию торговых судов через Ормузский пролив через одну-две недели. Как накануне заявил командующий Военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири, Иран будет пресекать ракетами и подводными беспилотниками попытки флота США сопроводить танкеры в Ормузском проливе. "Подобные ситуации уже возникали. Во время ирано-иракской "танкерной войны" 1980-х годов торговые суда сопровождались военными конвоями. Этот опыт показывает, что разблокирование маршрута возможно за счет патрулирования, охраны отдельных районов и защиты коммерческого флота. Однако даже при участии военно-морских сил восстановление нормального трафика занимает время", - заявила Юмашева. Она напомнила, что Ормузский пролив - это один из ключевых узлов мировой торговли энергоресурсами. "Через него проходит до 30% морских поставок газа и около 20% нефти, а в обычный день по маршруту идут порядка 300 торговых судов - танкеры, газовозы, контейнеровозы. Любые перебои здесь быстро отражаются на стоимости сырья, а затем и на ценах конечных товаров. Поэтому новости из региона почти мгновенно закладываются в котировки. Рост стоимости нефти тянет за собой фрахт, за ним - страховые ставки, и вся цепочка поставок дорожает одновременно", - сказала эксперт. "Причины происходящего носят политический характер. Иран, который контролирует северное побережье пролива, традиционно использует ситуацию как инструмент давления на соседние государства и их сотрудничество с США и Израилем. Речь идет в том числе о рисках ударов по портовой инфраструктуре и судам. Даже ограниченные инциденты - страна утверждает об ударах по десяти танкерам - повышают стоимость прохода и заставляют рынок закладывать дополнительную премию за риск", - отметила Юмашева.

2026

бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, иран, сша, скотт бессент, минфин сша, ксир