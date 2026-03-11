https://1prime.ru/20260311/ekspert-868195534.html

Эксперт рассказал, как мошенники создают сайты-клоны платформ

Эксперт рассказал, как мошенники создают сайты-клоны платформ - 11.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники создают сайты-клоны платформ

Мошенники все чаще используют схему с поддельными кешбэк-сервисами, создавая сайты-клоны популярных платформ для кражи платежных данных пользователей, рассказал | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T07:09+0300

2026-03-11T07:09+0300

2026-03-11T07:09+0300

технологии

общество

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868195534.jpg?1773202172

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще используют схему с поддельными кешбэк-сервисами, создавая сайты-клоны популярных платформ для кражи платежных данных пользователей, рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. "Мошенники создают сайты-клоны двумя способами. Первый - полное копирование дизайна оригинального сервиса с подменой домена. Второй - создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения кешбэка, но на самом деле ведет на фишинговые страницы оплаты. В обоих случаях цель одна: заставить ввести платежные данные на подконтрольном мошенникам ресурсе", - заявил Рыбников интернет-изданию "Лента.ру". Он порекомендовал обратить внимание на адресную строку. "Самый простой способ - внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники часто используют домены, визуально похожие на оригинал: вместо буквы "o" могут поставить цифру 0, вместо "i" - "l", добавляют лишние дефисы или используют другие зоны - не .ru, а .com или .online. Сравните адрес с тем, что вы вводили раньше. Разница в один символ - уже причина закрыть вкладку", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , финансы