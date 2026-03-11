Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники создают сайты-клоны платформ - 11.03.2026
Эксперт рассказал, как мошенники создают сайты-клоны платформ
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще используют схему с поддельными кешбэк-сервисами, создавая сайты-клоны популярных платформ для кражи платежных данных пользователей, рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. "Мошенники создают сайты-клоны двумя способами. Первый - полное копирование дизайна оригинального сервиса с подменой домена. Второй - создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения кешбэка, но на самом деле ведет на фишинговые страницы оплаты. В обоих случаях цель одна: заставить ввести платежные данные на подконтрольном мошенникам ресурсе", - заявил Рыбников интернет-изданию "Лента.ру". Он порекомендовал обратить внимание на адресную строку. "Самый простой способ - внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники часто используют домены, визуально похожие на оригинал: вместо буквы "o" могут поставить цифру 0, вместо "i" - "l", добавляют лишние дефисы или используют другие зоны - не .ru, а .com или .online. Сравните адрес с тем, что вы вводили раньше. Разница в один символ - уже причина закрыть вкладку", - заключил он.
2026
07:09 11.03.2026
 
Эксперт рассказал, как мошенники создают сайты-клоны платформ

Эксперт Рыбников: мошенники создают сайты-клоны платформ для кражи платежных данных

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще используют схему с поддельными кешбэк-сервисами, создавая сайты-клоны популярных платформ для кражи платежных данных пользователей, рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
"Мошенники создают сайты-клоны двумя способами. Первый - полное копирование дизайна оригинального сервиса с подменой домена. Второй - создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения кешбэка, но на самом деле ведет на фишинговые страницы оплаты. В обоих случаях цель одна: заставить ввести платежные данные на подконтрольном мошенникам ресурсе", - заявил Рыбников интернет-изданию "Лента.ру".
Он порекомендовал обратить внимание на адресную строку.
"Самый простой способ - внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники часто используют домены, визуально похожие на оригинал: вместо буквы "o" могут поставить цифру 0, вместо "i" - "l", добавляют лишние дефисы или используют другие зоны - не .ru, а .com или .online. Сравните адрес с тем, что вы вводили раньше. Разница в один символ - уже причина закрыть вкладку", - заключил он.
 
