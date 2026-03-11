https://1prime.ru/20260311/elektrichka-868221821.html

На Ярославском направлении электричка сбила четырех человек

На Ярославском направлении электричка сбила четырех человек - 11.03.2026, ПРАЙМ

На Ярославском направлении электричка сбила четырех человек

Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T22:16+0300

2026-03-11T22:16+0300

2026-03-11T22:16+0300

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_0:31:3530:2017_1920x0_80_0_0_f0b293790c00e746d14d18222bf6268f.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19.20 пригородным поездом № 7229 Болшево - Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении. В МЖД отметили, что в связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва