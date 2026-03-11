Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Ярославском направлении электричка сбила четырех человек
2026-03-11T22:16+0300
2026-03-11T22:16+0300
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112285_0:31:3530:2017_1920x0_80_0_0_f0b293790c00e746d14d18222bf6268f.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Электричка на Ярославском направлении смертельно травмировала четырех человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожном объекте, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в районе станции Маленковская Ярославского направления МЖД в 19.20 пригородным поездом № 7229 Болшево - Ярославский вокзал были смертельно травмированы четыре человека, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении. В МЖД отметили, что в связи с произошедшим в пути были задержаны несколько пригородных поездов в Москву и область. В настоящее время движение электропоездов на Ярославском направлении осуществляется в штатном режиме. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.
22:16 11.03.2026
 
На Ярославском направлении электричка сбила четырех человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
