На второй круг. Европе предрекли "энергетический ад"

На второй круг. Европе предрекли "энергетический ад" - 11.03.2026, ПРАЙМ

На второй круг. Европе предрекли "энергетический ад"

Энергоносители в ЕС резко подорожали. В Брюсселе обеспокоены: энергетический кризис 2022 года может повториться. Насколько все плохо и почему Старому Свету...

2026-03-11T09:57+0300

2026-03-11T09:57+0300

2026-03-11T10:00+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ, Елена Савельева. Энергоносители в ЕС резко подорожали. В Брюсселе обеспокоены: энергетический кризис 2022 года может повториться. Насколько все плохо и почему Старому Свету грозит дефицит газа даже в случае стабилизации цен — в материале "Прайм"."Нужно что-то делать"На прошлой неделе госкомпания QatarEnergy заявила о прекращении производства СПГ из-за атак беспилотников. Большая часть этой продукции направлялась в ЕС.В первых числах марта цена газа в Европе подскочила на 75% — из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Десятого числа котировки достигали 675 долларов за тысячу кубометров.Нефть на пике доходила до 119 долларов за баррель — максимума почти за четыре года — из-за опасений сокращения добычи в Мексиканском заливе и сбоев поставок танкерами. В ЕС уже рассматривают возможность использования стратегических нефтяных резервов."Полностью зависим"ЕС импортирует более 90% нефти и около 80 — газа."В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогостоящего и нестабильного импорта, что ставит нас в невыгодное структурное положение по сравнению с другими регионами. Нынешний кризис на Ближнем Востоке — наглядное свидетельство этой уязвимости", — констатировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Как заявил президент Сербии Александр Вучич, Европу ждет ад в сфере энергетики при продолжении эскалации вокруг Ирана. А министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что в ЕС может возобновиться дискуссия о поставках российских нефти и газа.Сейчас Старый Свет пытается понять, что делать дальше.Министры энергетики стран "Большой семерки" готовят экстренное заседание, затем ситуацию обсудят лидеры ЕС.Энергетический кризис 2022-го может повториться. В этом случае удар по промышленности, которая еще не успела оправиться, будет катастрофическим.Угроза реальнаЕсли конфликт затянется, весьма вероятен ценовой шок, считают аналитики."В среднесрочной перспективе при остановке завода QatarЕnergy СПГ способен превысить 1000 долларов за тысячу кубометров", — указывает Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России.Если же QatarЕnergy возобновит работу, а движение в Ормузском проливе восстановится, цены оперативно скорректируются, практически вернувшись к прежнему уровню.Как поясняет Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк", продавцы и покупатели нефти и газа надеются, что конфликт на Ближнем Востоке не перерастет в долгосрочное противостояние и завершится в течение нескольких недель. Судоходство в Ормузском проливе нормализуется, энергетические рынки стабилизируются.Нынешний скачок цен — это скорее нервная реакция на геополитический форс-мажор, который рынок пока считает временным. Однако важна динамика: если все не кончится в течение пары месяцев, то его перестанут воспринимать как краткосрочный риск, добавляет Дмитрий Десятниченко, руководитель образовательной программы "Экономика" Президентской академии в Санкт-Петербурге.Другая проблемаПо мнению большинства экспертов, сценарий 2022-го с возвращением газовых цен в ЕС к прежним рекордам (достигали 3892 долларов за тысячу кубометров) пока не просматривается.Четыре года назад ситуация носила стратегический характер: разрыв логистических цепочек и отказ от российского трубопроводного газа. Сейчас —паника из-за геополитических потрясений.Другое дело, что Европе может не хватить СПГ из-за возросшей конкуренции с Азией."Поставки из США и Австралии будут оттягивать на себя азиатские страны, которые сильно зависят от ближневосточного газа", — уточняет Анатолий Вожов.Есть вариант замены российским, но политика ЕС не позволит торговать с Москвой. Брюссель окончательно запрещает закупки с 2027-го. Впрочем, как отметил Владимир Путин, Россия готова отказаться от продаж в Европу и раньше.А вице-премьер Александр Новак сообщил, что переориентация на Индию, Таиланд, Филиппины, Китай уже изучается.

