Фермеры в Нидерландах бьют тревогу из-за зараженных продуктов

ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Фермеры в Нидерландах после серии случаев отзыва зараженных продуктов из крупных супермаркетов заявили о проблемах в продовольственной системе страны, отметив, что длинные цепочки поставок подрывают качество продуктов, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления нидерландской организации, представляющей интересы фермеров, Eerlijk Eten. "В последнее время газеты полны тревожных новостей: отзывы продукции в крупных супермаркетах", - сообщает организация. Поводом стали недавние случаи, когда торговые сети были вынуждены убрать товары с полок из-за угрозы для здоровья потребителей. В частности, сеть супермаркетов Lidl в Нидерландах отзывала говяжьи сосиски из-за кишечной палочки, а крупнейшая сеть Albert Heijn - голубику с возбудителем гепатита и эндивий с превышением содержания пестицидов. По мнению Eerlijk Eten, такие случаи демонстрируют уязвимость системы массового производства и длинных международных цепочек поставок. Продукты нередко преодолевают тысячи километров прежде, чем попасть на прилавок, что усложняет контроль за их происхождением и качеством, отмечается в заявлении. "Более того, крупные супермаркеты часто загоняют фермеров в угол, устанавливая несправедливые цены и заключая жесткие контракты… Это оказывает давление на качество нашей еды и жизнь фермеров", - отметили в компании, которая занимается поставкой свежих продуктов от фермеров потребителям. В Eerlijk Eten призвали развивать справедливые и короткие цепочки поставок и поддерживать местных производителей, отметив, что качество еды в Нидерландах продолжает снижаться.

