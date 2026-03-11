Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фермеры в Нидерландах бьют тревогу из-за зараженных продуктов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/fermery-868194459.html
Фермеры в Нидерландах бьют тревогу из-за зараженных продуктов
Фермеры в Нидерландах бьют тревогу из-за зараженных продуктов - 11.03.2026, ПРАЙМ
Фермеры в Нидерландах бьют тревогу из-за зараженных продуктов
Фермеры в Нидерландах после серии случаев отзыва зараженных продуктов из крупных супермаркетов заявили о проблемах в продовольственной системе страны, отметив,... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T06:48+0300
2026-03-11T07:25+0300
мировая экономика
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868194459.jpg?1773203139
ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Фермеры в Нидерландах после серии случаев отзыва зараженных продуктов из крупных супермаркетов заявили о проблемах в продовольственной системе страны, отметив, что длинные цепочки поставок подрывают качество продуктов, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления нидерландской организации, представляющей интересы фермеров, Eerlijk Eten. "В последнее время газеты полны тревожных новостей: отзывы продукции в крупных супермаркетах", - сообщает организация. Поводом стали недавние случаи, когда торговые сети были вынуждены убрать товары с полок из-за угрозы для здоровья потребителей. В частности, сеть супермаркетов Lidl в Нидерландах отзывала говяжьи сосиски из-за кишечной палочки, а крупнейшая сеть Albert Heijn - голубику с возбудителем гепатита и эндивий с превышением содержания пестицидов. По мнению Eerlijk Eten, такие случаи демонстрируют уязвимость системы массового производства и длинных международных цепочек поставок. Продукты нередко преодолевают тысячи километров прежде, чем попасть на прилавок, что усложняет контроль за их происхождением и качеством, отмечается в заявлении. "Более того, крупные супермаркеты часто загоняют фермеров в угол, устанавливая несправедливые цены и заключая жесткие контракты… Это оказывает давление на качество нашей еды и жизнь фермеров", - отметили в компании, которая занимается поставкой свежих продуктов от фермеров потребителям. В Eerlijk Eten призвали развивать справедливые и короткие цепочки поставок и поддерживать местных производителей, отметив, что качество еды в Нидерландах продолжает снижаться.
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нидерланды
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ
06:48 11.03.2026 (обновлено: 07:25 11.03.2026)
 
Фермеры в Нидерландах бьют тревогу из-за зараженных продуктов

Фермеры в Нидерландах бьют тревогу после отзыва зараженных продуктов в супермаркетах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Фермеры в Нидерландах после серии случаев отзыва зараженных продуктов из крупных супермаркетов заявили о проблемах в продовольственной системе страны, отметив, что длинные цепочки поставок подрывают качество продуктов, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления нидерландской организации, представляющей интересы фермеров, Eerlijk Eten.
"В последнее время газеты полны тревожных новостей: отзывы продукции в крупных супермаркетах", - сообщает организация.
Поводом стали недавние случаи, когда торговые сети были вынуждены убрать товары с полок из-за угрозы для здоровья потребителей. В частности, сеть супермаркетов Lidl в Нидерландах отзывала говяжьи сосиски из-за кишечной палочки, а крупнейшая сеть Albert Heijn - голубику с возбудителем гепатита и эндивий с превышением содержания пестицидов.
По мнению Eerlijk Eten, такие случаи демонстрируют уязвимость системы массового производства и длинных международных цепочек поставок. Продукты нередко преодолевают тысячи километров прежде, чем попасть на прилавок, что усложняет контроль за их происхождением и качеством, отмечается в заявлении.
"Более того, крупные супермаркеты часто загоняют фермеров в угол, устанавливая несправедливые цены и заключая жесткие контракты… Это оказывает давление на качество нашей еды и жизнь фермеров", - отметили в компании, которая занимается поставкой свежих продуктов от фермеров потребителям.
В Eerlijk Eten призвали развивать справедливые и короткие цепочки поставок и поддерживать местных производителей, отметив, что качество еды в Нидерландах продолжает снижаться.
 
Мировая экономикаНИДЕРЛАНДЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала