"Безумная власть". Во Франции возмутились словами фон дер Ляйен о России
Филиппо раскритиковал позицию главы ЕК по энергоресурсам России
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение к закупкам российских энергоресурсов станет "стратегической ошибкой". Об этом политик написал в соцсети X.
"Императрица Урсула фон дер Ляйен, пользуясь безумной властью, предоставленной ей ЕС, решила, что домашние хозяйства, предприятия и люди могут спокойно погибать из-за дорогой энергии: ей плевать! Для этих еврофанатиков важно продолжать войну с Россией любой ценой, чтобы получить "европейскую армию", даже если это нас убьет!" — написал он.
Филиппо назвал позицию главы Еврокомиссии безумием и призвал Францию выйти из Евросоюза, а также восстановить отношения с Россией.
В понедельник Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. При этом президент отметил, что Россия готова продолжать сотрудничество с Евросоюзом, если с его стороны последуют соответствующие сигналы. Также Москва намерена продолжить поставки ресурсов надежным партнерам, таким как Словакия и Венгрия.
Ранее Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Ограничения на импорт сжиженного газа по краткосрочным контрактам вступят в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения по краткосрочным контрактам начнут действовать с 17 июня 2026 года, по долгосрочным — с 1 ноября 2027 года.