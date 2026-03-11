https://1prime.ru/20260311/frantsiya-868213093.html
Во Франции заявили, что не меняли прогнозы роста ВВП и инфляции
Во Франции заявили, что не меняли прогнозы роста ВВП и инфляции
ПАРИЖ, 11 мар - ПРАЙМ. Французские власти не меняли своих прогнозов роста ВВП и инфляции в стране, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и ее влияние на экономику, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. "В начале (2026 – ред.) года (инфляция – ред.) составляла 0,3%. И наши прогнозы, которые на сегодняшний день составляют 1% роста (ВВП – ред.) и около 1% инфляции, остаются неизменными", - сказал Лескюр на брифинге французского кабмина, отвечая на вопрос о возможных последствиях блокировки судоходства через Ормузский пролив. При этом глава французского минфина уточнил, что составление прогнозов на будущее в текущих условиях эскалации - сложный вопрос, так как интенсивность и продолжительность противостояния на Ближнем Востоке будут оказывать влияние на все остальные факторы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
