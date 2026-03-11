https://1prime.ru/20260311/frantsiya-868213093.html

Во Франции заявили, что не меняли прогнозы роста ВВП и инфляции

Во Франции заявили, что не меняли прогнозы роста ВВП и инфляции - 11.03.2026, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что не меняли прогнозы роста ВВП и инфляции

Французские власти не меняли своих прогнозов роста ВВП и инфляции в стране, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и ее влияние на экономику, заявил министр... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T16:51+0300

2026-03-11T16:51+0300

2026-03-11T16:51+0300

мировая экономика

ближний восток

ормузский пролив

иран

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg

ПАРИЖ, 11 мар - ПРАЙМ. Французские власти не меняли своих прогнозов роста ВВП и инфляции в стране, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и ее влияние на экономику, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. "В начале (2026 – ред.) года (инфляция – ред.) составляла 0,3%. И наши прогнозы, которые на сегодняшний день составляют 1% роста (ВВП – ред.) и около 1% инфляции, остаются неизменными", - сказал Лескюр на брифинге французского кабмина, отвечая на вопрос о возможных последствиях блокировки судоходства через Ормузский пролив. При этом глава французского минфина уточнил, что составление прогнозов на будущее в текущих условиях эскалации - сложный вопрос, так как интенсивность и продолжительность противостояния на Ближнем Востоке будут оказывать влияние на все остальные факторы. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

https://1prime.ru/20260310/frantsiya-868164489.html

ближний восток

ормузский пролив

иран

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, иран, франция