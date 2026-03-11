Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, заявили в GTS - 11.03.2026
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, заявили в GTS
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, заявили в GTS
2026-03-11T16:44+0300
2026-03-11T16:44+0300
ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Нидерланды уязвимы перед угрозой длительных перебоев с поставками газа и рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, подобным тому, который наступил в 2022 году, говорится в отчете дочерней компании газотранспортной Gasunie - GTS. Согласно отчету компании, сочетание высокой зависимости от импорта газа, геополитической напряженности и переходной энергетической системы повышает уязвимость Нидерландов. "Длительное нарушение поставок, продолжающееся месяцами, может привести к резкому росту цен, значительному экономическому ущербу и усилению энергетической бедности", - сообщается в документе. Таким образом, Нидерланды могут столкнуться с новым кризисом, сопоставимым с тем, который наступил в 2022 году. Анализ GTS показывает, что необходимы дополнительные меры для преодоления потенциального дефицита газа, который может возникнуть в результате многомесячного перерыва в поставках. В частности, компания говорит о крайней важности поддержания работоспособности существующих газохранилищ и создании стратегического аварийного запаса топлива. Во вторник представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%.
16:44 11.03.2026
 
Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, заявили в GTS

GTS: Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, сравнимым с 2022 годом

ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Нидерланды уязвимы перед угрозой длительных перебоев с поставками газа и рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, подобным тому, который наступил в 2022 году, говорится в отчете дочерней компании газотранспортной Gasunie - GTS.
Согласно отчету компании, сочетание высокой зависимости от импорта газа, геополитической напряженности и переходной энергетической системы повышает уязвимость Нидерландов.
"Длительное нарушение поставок, продолжающееся месяцами, может привести к резкому росту цен, значительному экономическому ущербу и усилению энергетической бедности", - сообщается в документе.
Таким образом, Нидерланды могут столкнуться с новым кризисом, сопоставимым с тем, который наступил в 2022 году.
Анализ GTS показывает, что необходимы дополнительные меры для преодоления потенциального дефицита газа, который может возникнуть в результате многомесячного перерыва в поставках.
В частности, компания говорит о крайней важности поддержания работоспособности существующих газохранилищ и создании стратегического аварийного запаса топлива.
Во вторник представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%.
