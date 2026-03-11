https://1prime.ru/20260311/gasunie-868212923.html

Нидерланды рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, заявили в GTS

ГААГА, 11 мар - ПРАЙМ. Нидерланды уязвимы перед угрозой длительных перебоев с поставками газа и рискуют столкнуться с новым газовым кризисом, подобным тому, который наступил в 2022 году, говорится в отчете дочерней компании газотранспортной Gasunie - GTS. Согласно отчету компании, сочетание высокой зависимости от импорта газа, геополитической напряженности и переходной энергетической системы повышает уязвимость Нидерландов. "Длительное нарушение поставок, продолжающееся месяцами, может привести к резкому росту цен, значительному экономическому ущербу и усилению энергетической бедности", - сообщается в документе. Таким образом, Нидерланды могут столкнуться с новым кризисом, сопоставимым с тем, который наступил в 2022 году. Анализ GTS показывает, что необходимы дополнительные меры для преодоления потенциального дефицита газа, который может возникнуть в результате многомесячного перерыва в поставках. В частности, компания говорит о крайней важности поддержания работоспособности существующих газохранилищ и создании стратегического аварийного запаса топлива. Во вторник представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар сообщила РИА Новости, что заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%.

нидерланды

