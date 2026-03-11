https://1prime.ru/20260311/gaz-868200583.html
Цены на газ в Европе в начале торгов слабо растут
Цены на газ в Европе в начале торгов слабо растут - 11.03.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе в начале торгов слабо растут
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды слабо растут - на 0,7%, выше 574 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды слабо растут - на 0,7%, выше 574 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 554,5 доллара (-2,8%). А по состоянию на 10.18 мск показатель составлял 574,5 доллара (0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 570,6 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ на европейском рынке начали резко расти 2 февраля. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров, а на следующий день впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
