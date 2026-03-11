"Газпром" сообщил об атаке 11 марта на компрессорную станцию "Русская"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-11T17:40+0300
2026-03-11T17:40+0300
газпром
россия
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Газпром" сообщил об атаке 11 марта средствами воздушного нападения на компрессорную станцию "Русская" на юге России, также накануне были зафиксированы атаки на компрессорные станции "Береговая" и "Казачья". "Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) "Русская". Накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья", - сказано в сообщении компании.
2026
газпром, россия
Газпром, РОССИЯ
17:40 11.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Газпром" сообщил об атаке 11 марта средствами воздушного нападения на компрессорную станцию "Русская" на юге России, также накануне были зафиксированы атаки на компрессорные станции "Береговая" и "Казачья".
"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) "Русская". Накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья", - сказано в сообщении компании.
ВСУ атаковали автобус с детьми-спортсменами в Запорожской области
Вчера, 00:02
 
