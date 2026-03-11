https://1prime.ru/20260311/gazprom-868216581.html
"Газпром" сообщил об атаке 11 марта на компрессорную станцию "Русская"
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. "Газпром" сообщил об атаке 11 марта средствами воздушного нападения на компрессорную станцию "Русская" на юге России, также накануне были зафиксированы атаки на компрессорные станции "Береговая" и "Казачья". "Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) "Русская". Накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья", - сказано в сообщении компании.
