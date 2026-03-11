Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство ФРГ планирует разрешить повышение цен на топливо раз в день - 11.03.2026
Энергетика
Правительство ФРГ планирует разрешить повышение цен на топливо раз в день
2026-03-11T14:50+0300
2026-03-11T14:50+0300
энергетика
мировая экономика
германия
иран
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии планирует разрешить повышение цен на топливо на заправках не чаще одного раза в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Агентство DPA сообщило в среду, что ФРГ высвобождает часть резервов нефти из-за конфликта вокруг Ирана. До этого вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что власти Германии обсуждают возможность использования стратегических запасов нефти на случай перебоев в поставках из-за событий на Ближнем Востоке. "Правительство Германии планирует ограничить повышение цен на топливо на автозаправочных станциях до одного раза в день", - сообщило агентство. Ранее в германском автоклубе ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках, сообщили, что цена на самый дешевый бензин E10 в Германии превысила впервые с 2022 года отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро. Немецкие автомобилисты, приехавшие за более дешевым топливом в Польшу, создают очереди на польских заправках, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.
мировая экономика, германия, иран, ближний восток
Энергетика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
14:50 11.03.2026
 
Правительство ФРГ планирует разрешить повышение цен на топливо раз в день

Reuters: Германия хочет ограничить повышение цен на топливо на АЗС до одного раза в день

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии планирует разрешить повышение цен на топливо на заправках не чаще одного раза в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Агентство DPA сообщило в среду, что ФРГ высвобождает часть резервов нефти из-за конфликта вокруг Ирана. До этого вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что власти Германии обсуждают возможность использования стратегических запасов нефти на случай перебоев в поставках из-за событий на Ближнем Востоке.
"Правительство Германии планирует ограничить повышение цен на топливо на автозаправочных станциях до одного раза в день", - сообщило агентство.
Ранее в германском автоклубе ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках, сообщили, что цена на самый дешевый бензин E10 в Германии превысила впервые с 2022 года отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро. Немецкие автомобилисты, приехавшие за более дешевым топливом в Польшу, создают очереди на польских заправках, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.
Флаг Германии, Берлин
ФРГ высвободит нефтяные резервы из-за конфликта вокруг Ирана, пишут СМИ
14:22
 
Энергетика Мировая экономика ГЕРМАНИЯ ИРАН БЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Заголовок открываемого материала