Правительство ФРГ планирует разрешить повышение цен на топливо раз в день

Правительство Германии планирует разрешить повышение цен на топливо на заправках не чаще одного раза в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Правительство Германии планирует разрешить повышение цен на топливо на заправках не чаще одного раза в день, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Агентство DPA сообщило в среду, что ФРГ высвобождает часть резервов нефти из-за конфликта вокруг Ирана. До этого вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что власти Германии обсуждают возможность использования стратегических запасов нефти на случай перебоев в поставках из-за событий на Ближнем Востоке. "Правительство Германии планирует ограничить повышение цен на топливо на автозаправочных станциях до одного раза в день", - сообщило агентство. Ранее в германском автоклубе ADAC, который отслеживает ситуацию на немецких заправках, сообщили, что цена на самый дешевый бензин E10 в Германии превысила впервые с 2022 года отметку в два евро за литр, а дизельное топливо подорожало до 2,23 евро. Немецкие автомобилисты, приехавшие за более дешевым топливом в Польшу, создают очереди на польских заправках, сообщил РИА Новости сотрудник одной из АЗС польского Свиноуйсьця на границе с Германией.

