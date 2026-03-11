https://1prime.ru/20260311/glava-868196311.html

Уфимцев призвал повышать взносы на ОМС для вредителей здоровью

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Базовый пакет медицинских услуг должен оставаться бесплатными для всех россиян, но для тех, кто сознательно вредит своему здоровью, например, не следит за питанием или курит, нужно устанавливать повышенные взносы на ОМС, чтобы они доплачивали за медицинскую страховку, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Глава ВСС напомнил, что в России страховая медицина: работодатели платят за своих работников страховые взносы в Социальный фонд РФ, из которого потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги. "У нас социальная система, и я считаю, это правильно", - сказал он. Но государство, по его мнению, с помощью страховых взносов может стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни. Комментируя ситуацию, когда в некоторых странах, если человек сильно поправился, его вообще могут лишить бесплатной медицинской страховки, Уфимцев сказал: "У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь - получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами". Однако, чтобы это стало возможным, по его словам, необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине. При этом он подчеркнул, что люди должны сами делать выбор, как им поступать. "Если ты можешь это себе позволить – то, пожалуйста", - сказал глава ВСС.

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

