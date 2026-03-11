Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260311/gosduma-868191085.html
Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме - 11.03.2026, ПРАЙМ
Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме
Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме, но окончательное решение ещё не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T03:01+0300
2026-03-11T03:01+0300
россия
бизнес
экономика
нижегородская область
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191085.jpg?1773187277
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме, но окончательное решение ещё не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Пока не поздно, вейпы нужно остановить. Этот проект закона находится в Государственной думе. Инициатива, под которой подписались представители почти всех фракций, но пока решение окончательно не принято. Но мы видим, как уже на уровне губернаторов, в прошлом губернатор (Калининградской области Антон - ред.) Алиханов, сейчас министр (промышленности и торговли - ред.), он открыто поддерживал позицию о полном запрете. Губернатор (Глеб - ред.) Никитин в Нижегородской области поднимал этот вопрос публично на встрече с президентом", - сказал Нилов. По мнению депутата, Россия рано или поздно к этому придет. "Но вейпы - очевидно, что сегодня это не просто устройство для подачи никотина. Это такие продуманные, умные гаджеты, которые формируют определенную зависимость. Скоро туда искусственный интеллект, наверное, подключится и будет сложнее и сложнее с ними бороться", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что количество вейпов, которые используются в РФ, увеличивается, а возраст потребителей снижается. "Поэтому, пока не поздно, надо поставить точку в вопросах вейпов. Но вейпы – это подакцизный товар, это доходная часть в бюджет. И это огромные выпадающие доходы. Конечно, есть риск, что вейпы уйдут в тень и их будут продавать. Но, к сожалению, сегодня вот это цивилизованное регулирование, оно не дает плодов", - добавил Нилов.
нижегородская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, нижегородская область, рф, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Нижегородская область, РФ, Госдума
03:01 11.03.2026
 
Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме

Депутат Нилов: закон о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Законопроект о полном запрете продажи вейпов находится в Госдуме, но окончательное решение ещё не принято, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Пока не поздно, вейпы нужно остановить. Этот проект закона находится в Государственной думе. Инициатива, под которой подписались представители почти всех фракций, но пока решение окончательно не принято. Но мы видим, как уже на уровне губернаторов, в прошлом губернатор (Калининградской области Антон - ред.) Алиханов, сейчас министр (промышленности и торговли - ред.), он открыто поддерживал позицию о полном запрете. Губернатор (Глеб - ред.) Никитин в Нижегородской области поднимал этот вопрос публично на встрече с президентом", - сказал Нилов.
По мнению депутата, Россия рано или поздно к этому придет.
"Но вейпы - очевидно, что сегодня это не просто устройство для подачи никотина. Это такие продуманные, умные гаджеты, которые формируют определенную зависимость. Скоро туда искусственный интеллект, наверное, подключится и будет сложнее и сложнее с ними бороться", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что количество вейпов, которые используются в РФ, увеличивается, а возраст потребителей снижается.
"Поэтому, пока не поздно, надо поставить точку в вопросах вейпов. Но вейпы – это подакцизный товар, это доходная часть в бюджет. И это огромные выпадающие доходы. Конечно, есть риск, что вейпы уйдут в тень и их будут продавать. Но, к сожалению, сегодня вот это цивилизованное регулирование, оно не дает плодов", - добавил Нилов.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесНижегородская областьРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала