https://1prime.ru/20260311/gosduma-868191360.html

В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде - 11.03.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T03:31+0300

2026-03-11T03:31+0300

2026-03-11T03:31+0300

общество

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191360.jpg?1773189091

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Лицу, установившему камеру в подъезде незаконно, будет грозить ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей. Или даже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что законно установить камеру в подъезде, лифтах, коридорах, у входа в подъезд и на парковке, которая относится к придомовой территории, можно, но только с согласия жильцов. "Для того, чтобы получить разрешение соседей, нужно собрать общее собрание собственников, получить согласие большинства. Установка видеокамер в многоквартирном доме, будь то лестничные пролеты, кабины лифтов, коридоры или квартирные тамбуры - эффективный способ повышения безопасности всех жильцов дома и безопасности общедомового имущества. Согласие нужно всегда, кроме случаев, когда камера направлена исключительно на входную дверь собственника и зону у нее", - заключил он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, госдума