В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде - 11.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T03:31+0300
2026-03-11T03:31+0300
общество
россия
рф
госдума
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Лицу, установившему камеру в подъезде незаконно, будет грозить ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей. Или даже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что законно установить камеру в подъезде, лифтах, коридорах, у входа в подъезд и на парковке, которая относится к придомовой территории, можно, но только с согласия жильцов. "Для того, чтобы получить разрешение соседей, нужно собрать общее собрание собственников, получить согласие большинства. Установка видеокамер в многоквартирном доме, будь то лестничные пролеты, кабины лифтов, коридоры или квартирные тамбуры - эффективный способ повышения безопасности всех жильцов дома и безопасности общедомового имущества. Согласие нужно всегда, кроме случаев, когда камера направлена исключительно на входную дверь собственника и зону у нее", - заключил он.
03:31 11.03.2026
 
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

Депутат Колунов: за незаконную установку видеокамер в подъезде грозит до двух лет тюрьмы

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Лицу, установившему камеру в подъезде незаконно, будет грозить ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей. Или даже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что законно установить камеру в подъезде, лифтах, коридорах, у входа в подъезд и на парковке, которая относится к придомовой территории, можно, но только с согласия жильцов.
"Для того, чтобы получить разрешение соседей, нужно собрать общее собрание собственников, получить согласие большинства. Установка видеокамер в многоквартирном доме, будь то лестничные пролеты, кабины лифтов, коридоры или квартирные тамбуры - эффективный способ повышения безопасности всех жильцов дома и безопасности общедомового имущества. Согласие нужно всегда, кроме случаев, когда камера направлена исключительно на входную дверь собственника и зону у нее", - заключил он.
 
