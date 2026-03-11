https://1prime.ru/20260311/gosduma-868212287.html

ГД приняла в I чтении проект о создании игорной зоны в Республике Алтай

ГД приняла в I чтении проект о создании игорной зоны в Республике Алтай - 11.03.2026, ПРАЙМ

ГД приняла в I чтении проект о создании игорной зоны в Республике Алтай

11.03.2026

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в соответствии с указанием президента России о внесении изменений в законодательство, предусматривающих создание игорной зоны в республике. В настоящее время в России создано четыре игорных зоны: "Янтарная" в Калининградской области, "Сибирская монета" в Алтайском крае, "Красная поляна" в Краснодарском крае и "Приморье" в Приморском крае. Игорная зона "Золотой берег" в Крыму находится в стадии строительства. Законопроект включает в перечень субъектов РФ, где могут создаваться игорные зоны, и Республику Алтай, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом. Соответствующие изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Как отметил на заседании Госдумы замглавы Минфина РФ Иван Чебесков, в Республике Алтай сейчас развивается туристическая инфраструктура, растет турпоток, что способствует экономической активности региона. "Важнейшим событием стало строительство международного аэропорта, что значительно повышает инвестиционную привлекательность региона и способствует увеличению туристического потока, в том числе туристов из зарубежных направлений", - сказал Чебесков. "В связи с этим возникла возможность создания инвестиционного инструмента – игорной зоны, которая сможет стать центром развития туристической и гостиничной инфраструктуры", - пояснил замминистра. Глава Республики Алтай Андрей Турчак в феврале писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. Это не сеть казино по всей республике, а локализованный формат в пределах одной четко очерченной территории, с жесткими правовыми рамками и госконтролем, подчеркивал глава региона. По предварительным оценкам, игорная зона создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на решение социальных вопросов, указывал Турчак.

