"Газпром-Медиа": ИИ станет основой рекламного бизнеса - 11.03.2026
"Газпром-Медиа": ИИ станет основой рекламного бизнеса
2026-03-11T02:46+0300
2026-03-11T02:46+0300
технологии
газпром-медиа
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Около 90% видеоконтента в будущем станет создаваться с использованием искусственного интеллекта (ИИ), при этом технологии не заменят авторов, а, наоборот, расширят их возможности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Сергей Косинский. "В будущем, 90% пользовательского видеоконтента будет создаваться с использованием ИИ. При этом технология не заменит авторов, а расширит их возможности в производстве контента", - предполагает он. По его прогнозу, по мере роста технологического рынка и более глубокой интеграции ИИ в процессы, контент станет мультимодальным, то есть объединяющим сразу несколько типов данных. Рекламные инструменты также будут трансформироваться в сторону высокой точности, прогнозируемости и адаптации к контенту пользователя. По словам Косинского, ИИ станет основой рекламного бизнеса: он сможет понимать запросы рекламодателей, управлять бюджетом и выстраивать персонализированные рекламные кампании, давая рекомендации на основе анализа потребностей клиента и аудитории. "Персонализация же будет все больше выступать как драйвер роста выручки, особенно в рекламном направлении. Уже сейчас появляются новые рекламные инструменты, будет расти уровень автоматизации работы с ними. За счет этого вырастет и эффективность маркетинговых кампаний", - добавил он. В настоящее время, по словам эксперта, искусственный интеллект в медиаиндустрии используется для создания и персонализации контента, модерации видео и автоматизации рекламы. Он отметил, что ИИ-персонализация опирается на алгоритмы, которые анализируют данные о предпочтениях пользователей, историю просмотров, и, таким образом, позволяют удерживать зрителей на платформе, предлагая контент, максимально учитывающий интересы аудитории.
технологии, газпром-медиа
Технологии, Газпром-Медиа
02:46 11.03.2026
 
"Газпром-Медиа": ИИ станет основой рекламного бизнеса

"Газпром-Медиа": около 90% видеоконтента станет создаваться с использованием ИИ

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Около 90% видеоконтента в будущем станет создаваться с использованием искусственного интеллекта (ИИ), при этом технологии не заменят авторов, а, наоборот, расширят их возможности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Сергей Косинский.
"В будущем, 90% пользовательского видеоконтента будет создаваться с использованием ИИ. При этом технология не заменит авторов, а расширит их возможности в производстве контента", - предполагает он.
По его прогнозу, по мере роста технологического рынка и более глубокой интеграции ИИ в процессы, контент станет мультимодальным, то есть объединяющим сразу несколько типов данных. Рекламные инструменты также будут трансформироваться в сторону высокой точности, прогнозируемости и адаптации к контенту пользователя.
По словам Косинского, ИИ станет основой рекламного бизнеса: он сможет понимать запросы рекламодателей, управлять бюджетом и выстраивать персонализированные рекламные кампании, давая рекомендации на основе анализа потребностей клиента и аудитории.
"Персонализация же будет все больше выступать как драйвер роста выручки, особенно в рекламном направлении. Уже сейчас появляются новые рекламные инструменты, будет расти уровень автоматизации работы с ними. За счет этого вырастет и эффективность маркетинговых кампаний", - добавил он.
В настоящее время, по словам эксперта, искусственный интеллект в медиаиндустрии используется для создания и персонализации контента, модерации видео и автоматизации рекламы. Он отметил, что ИИ-персонализация опирается на алгоритмы, которые анализируют данные о предпочтениях пользователей, историю просмотров, и, таким образом, позволяют удерживать зрителей на платформе, предлагая контент, максимально учитывающий интересы аудитории.
 
Заголовок открываемого материала