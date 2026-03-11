https://1prime.ru/20260311/ii-868190912.html

"Газпром-Медиа": ИИ станет основой рекламного бизнеса

"Газпром-Медиа": ИИ станет основой рекламного бизнеса - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Газпром-Медиа": ИИ станет основой рекламного бизнеса

Около 90% видеоконтента в будущем станет создаваться с использованием искусственного интеллекта (ИИ), при этом технологии не заменят авторов, а, наоборот,... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T02:46+0300

2026-03-11T02:46+0300

2026-03-11T02:46+0300

технологии

газпром-медиа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868190912.jpg?1773186370

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Около 90% видеоконтента в будущем станет создаваться с использованием искусственного интеллекта (ИИ), при этом технологии не заменят авторов, а, наоборот, расширят их возможности, заявил РИА Новости заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Сергей Косинский. "В будущем, 90% пользовательского видеоконтента будет создаваться с использованием ИИ. При этом технология не заменит авторов, а расширит их возможности в производстве контента", - предполагает он. По его прогнозу, по мере роста технологического рынка и более глубокой интеграции ИИ в процессы, контент станет мультимодальным, то есть объединяющим сразу несколько типов данных. Рекламные инструменты также будут трансформироваться в сторону высокой точности, прогнозируемости и адаптации к контенту пользователя. По словам Косинского, ИИ станет основой рекламного бизнеса: он сможет понимать запросы рекламодателей, управлять бюджетом и выстраивать персонализированные рекламные кампании, давая рекомендации на основе анализа потребностей клиента и аудитории. "Персонализация же будет все больше выступать как драйвер роста выручки, особенно в рекламном направлении. Уже сейчас появляются новые рекламные инструменты, будет расти уровень автоматизации работы с ними. За счет этого вырастет и эффективность маркетинговых кампаний", - добавил он. В настоящее время, по словам эксперта, искусственный интеллект в медиаиндустрии используется для создания и персонализации контента, модерации видео и автоматизации рекламы. Он отметил, что ИИ-персонализация опирается на алгоритмы, которые анализируют данные о предпочтениях пользователей, историю просмотров, и, таким образом, позволяют удерживать зрителей на платформе, предлагая контент, максимально учитывающий интересы аудитории.

2026

Новости

ru-RU

технологии, газпром-медиа