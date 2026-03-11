Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента
Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента - 11.03.2026, ПРАЙМ
Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента
Индекс Мишек, показывающий изменение цен на ряд популярных продуктов в России, за период с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15%, рассказал создатель этого... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T12:40+0300
2026-03-11T12:40+0300
бизнес
александр абрамов
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Индекс Мишек, показывающий изменение цен на ряд популярных продуктов в России, за период с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15%, рассказал создатель этого индикатора, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. "За неделю с 28 февраля по 7 марта значение "Индекса Мишек" снизилось на 0,15% по сравнению с его ростом на 0,5% неделю назад. За неделю уменьшились цены на молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-6,7%) и куриные тушки "Каждый день" (-4,9%), - сообщил Абрамов интернет-порталу "Газета.ru". По его словам, в годовом выражении значение "Индекса Мишек" на 7 марта снизилось на 0,3% по сравнению с его уменьшением на 4,7% неделей ранее. Уменьшились в цене за год черный чай "Акбар" (-24,4%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-22,2%), морковь (-16,7%), бананы (-15,2%) и молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%).
бизнес, александр абрамов
Бизнес, Александр Абрамов
12:40 11.03.2026
 
Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента

Индекс Мишек, показывающий изменение цен на продукты, за неделю снизился на 0,15%

© РИА Новости . Максим Богодвид
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Продукты. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Индекс Мишек, показывающий изменение цен на ряд популярных продуктов в России, за период с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15%, рассказал создатель этого индикатора, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
"За неделю с 28 февраля по 7 марта значение "Индекса Мишек" снизилось на 0,15% по сравнению с его ростом на 0,5% неделю назад. За неделю уменьшились цены на молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-6,7%) и куриные тушки "Каждый день" (-4,9%), - сообщил Абрамов интернет-порталу "Газета.ru".
По его словам, в годовом выражении значение "Индекса Мишек" на 7 марта снизилось на 0,3% по сравнению с его уменьшением на 4,7% неделей ранее.
Уменьшились в цене за год черный чай "Акбар" (-24,4%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-22,2%), морковь (-16,7%), бананы (-15,2%) и молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%).
БизнесАлександр Абрамов
 
 
