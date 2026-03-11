https://1prime.ru/20260311/indeks-868203565.html

Индекс Мишек за неделю с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15 процента

бизнес

александр абрамов

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Индекс Мишек, показывающий изменение цен на ряд популярных продуктов в России, за период с 28 февраля по 7 марта снизился на 0,15%, рассказал создатель этого индикатора, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. "За неделю с 28 февраля по 7 марта значение "Индекса Мишек" снизилось на 0,15% по сравнению с его ростом на 0,5% неделю назад. За неделю уменьшились цены на молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-6,7%) и куриные тушки "Каждый день" (-4,9%), - сообщил Абрамов интернет-порталу "Газета.ru". По его словам, в годовом выражении значение "Индекса Мишек" на 7 марта снизилось на 0,3% по сравнению с его уменьшением на 4,7% неделей ранее. Уменьшились в цене за год черный чай "Акбар" (-24,4%), плавленый сырный продукт "Фетакса" (-22,2%), морковь (-16,7%), бананы (-15,2%) и молоко "Домик в деревне" 3,2% жирности (-7,7%).

2026

