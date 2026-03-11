"Потерпел крах". На Западе сообщили о необратимом ущербе от операции Ирана

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
События на Ближнем Востоке могут вызвать в государствах Европы цепь взаимозависимых кризисов, которые будут усиливать друг друга, пишет Steigan. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T01:28+0300
2026-03-11T01:29+0300
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке могут вызвать в государствах Европы цепь взаимозависимых кризисов, которые будут усиливать друг друга, пишет Steigan."Это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) приведет к подорожанию нефти и газа на европейских рынках. Это вызовет банкротства и закрытие ряда отраслей. &lt;…&gt; Если противостояние затянется, вероятно появление новых кризисов. &lt;…&gt; Глобальная цепочка поставок оптимизирована для эффективности, а не для устойчивости. Это создало взаимозависимости, в которых каждое нарушение может механически распространиться по всей системе. В итоге возникнет поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в сферах энергетики, продовольствия, финансов и геополитики. &lt;…&gt; Система потерпела крах", — говорится в статье.Также в тексте объясняется влияние кризисов на прямое производство товаров и услуг."Нарушения в нефтехимии вызывают нехватку синтетических материалов. &lt;…&gt; Перебои с газом увеличивают стоимость продовольствия. &lt;…&gt; Недостаток пластика воздействует на больницы и автомобильную отрасль. &lt;…&gt; Нехватка шин ограничивает транспортировку. &lt;…&gt; Задержка в производстве стали сказывается на инфраструктуре. &lt;…&gt; Дефицит алюминия затрагивает автомобильный сектор и производство кабелей. &lt;…&gt; Недостаток чипов обескровливает производство. Эти кризисы происходят одновременно и усиливаются взаимно", — отмечают авторы статьи.Военная операция, которую ведут США и Израиль против ИРИ, продолжается уже вторую неделю. Весь этот период стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главная задача — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил нанести удар по военному потенциалу страны и призвал жителей к свержению действующего режима. В свою очередь, Иран подчеркнул, что готов к обороне и на данный момент не видит смысла в восстановлении переговорного процесса. На фоне обострения конфликта почти полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки.
01:28 11.03.2026 (обновлено: 01:29 11.03.2026)
 
"Потерпел крах". На Западе сообщили о необратимом ущербе от операции Ирана

Steigan: конфликт в Иране приведет к цепи кризисов в странах Европы

© РИА Новости | Разрушения в Тель-Авиве в результате ракетной атаки со стороны Ирана
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке могут вызвать в государствах Европы цепь взаимозависимых кризисов, которые будут усиливать друг друга, пишет Steigan.
"Это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) приведет к подорожанию нефти и газа на европейских рынках. Это вызовет банкротства и закрытие ряда отраслей. <…> Если противостояние затянется, вероятно появление новых кризисов. <…> Глобальная цепочка поставок оптимизирована для эффективности, а не для устойчивости. Это создало взаимозависимости, в которых каждое нарушение может механически распространиться по всей системе. В итоге возникнет поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в сферах энергетики, продовольствия, финансов и геополитики. <…> Система потерпела крах", — говорится в статье.
Также в тексте объясняется влияние кризисов на прямое производство товаров и услуг.
"Нарушения в нефтехимии вызывают нехватку синтетических материалов. <…> Перебои с газом увеличивают стоимость продовольствия. <…> Недостаток пластика воздействует на больницы и автомобильную отрасль. <…> Нехватка шин ограничивает транспортировку. <…> Задержка в производстве стали сказывается на инфраструктуре. <…> Дефицит алюминия затрагивает автомобильный сектор и производство кабелей. <…> Недостаток чипов обескровливает производство. Эти кризисы происходят одновременно и усиливаются взаимно", — отмечают авторы статьи.
Военная операция, которую ведут США и Израиль против ИРИ, продолжается уже вторую неделю. Весь этот период стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главная задача — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил нанести удар по военному потенциалу страны и призвал жителей к свержению действующего режима. В свою очередь, Иран подчеркнул, что готов к обороне и на данный момент не видит смысла в восстановлении переговорного процесса.
На фоне обострения конфликта почти полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки.
