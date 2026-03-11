"Потерпел крах". На Западе сообщили о необратимом ущербе от операции Ирана

https://1prime.ru/20260311/iran-868189483.html
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке могут вызвать в государствах Европы цепь взаимозависимых кризисов, которые будут усиливать друг друга, пишет Steigan."Это (конфликт на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) приведет к подорожанию нефти и газа на европейских рынках. Это вызовет банкротства и закрытие ряда отраслей. <…> Если противостояние затянется, вероятно появление новых кризисов. <…> Глобальная цепочка поставок оптимизирована для эффективности, а не для устойчивости. Это создало взаимозависимости, в которых каждое нарушение может механически распространиться по всей системе. В итоге возникнет поликризис: пересекающиеся и самоподдерживающиеся кризисы в сферах энергетики, продовольствия, финансов и геополитики. <…> Система потерпела крах", — говорится в статье.Также в тексте объясняется влияние кризисов на прямое производство товаров и услуг."Нарушения в нефтехимии вызывают нехватку синтетических материалов. <…> Перебои с газом увеличивают стоимость продовольствия. <…> Недостаток пластика воздействует на больницы и автомобильную отрасль. <…> Нехватка шин ограничивает транспортировку. <…> Задержка в производстве стали сказывается на инфраструктуре. <…> Дефицит алюминия затрагивает автомобильный сектор и производство кабелей. <…> Недостаток чипов обескровливает производство. Эти кризисы происходят одновременно и усиливаются взаимно", — отмечают авторы статьи.Военная операция, которую ведут США и Израиль против ИРИ, продолжается уже вторую неделю. Весь этот период стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главная задача — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил нанести удар по военному потенциалу страны и призвал жителей к свержению действующего режима. В свою очередь, Иран подчеркнул, что готов к обороне и на данный момент не видит смысла в восстановлении переговорного процесса. На фоне обострения конфликта почти полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки.
