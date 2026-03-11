"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный ущерб от ударов Ирана

https://1prime.ru/20260311/iran-868192211.html
События на Ближнем Востоке привели к резкому ухудшению экономической ситуации в Европе, сообщает L'AntiDiplomatico. | 11.03.2026, ПРАЙМ
иран
ближний восток
запад
ес
европа
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке привели к резкому ухудшению экономической ситуации в Европе, сообщает L'AntiDiplomatico."Европа — гигант на глиняных ногах. <...> Когда на Ближнем Востоке поднимается пыль, европейские заводы закрываются, особенно после того, как европейцы мазохистски отказались от дешевого топлива из России", — отмечается в статье.При этом авторы статьи отмечают, что власти стран Евросоюза уже начали предупреждать о предстоящем экономическом спаде."На газовом рынке ситуация стала критической: цены подскочили почти на 90%. Это серьезный удар для домашних хозяйств и делового сектора. К тому же ослабление евро по отношению к доллару еще больше снижает покупательную способность региона. Европейский центральный банк, который недавно планировал замедлить ужесточение монетарной политики, теперь вынужден пересмотреть свои решения. <...> Исполнительная власть предупреждает: если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему", — подчеркивается в публикации.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается уже вторую неделю. В это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военную мощь страны и призвал население свергнуть действующую власть. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговоров.В условиях эскалации конфликта практически полностью остановились перевозки через Ормузский пролив — важнейший маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива на мировой рынок.
