Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный ущерб от ударов Ирана - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/iran-868192211.html
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный ущерб от ударов Ирана
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный ущерб от ударов Ирана - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный ущерб от ударов Ирана
События на Ближнем Востоке привели к резкому ухудшению экономической ситуации в Европе, сообщает L'AntiDiplomatico. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T04:34+0300
2026-03-11T04:34+0300
иран
ближний восток
запад
ес
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке привели к резкому ухудшению экономической ситуации в Европе, сообщает L'AntiDiplomatico."Европа — гигант на глиняных ногах. &lt;...&gt; Когда на Ближнем Востоке поднимается пыль, европейские заводы закрываются, особенно после того, как европейцы мазохистски отказались от дешевого топлива из России", — отмечается в статье.При этом авторы статьи отмечают, что власти стран Евросоюза уже начали предупреждать о предстоящем экономическом спаде."На газовом рынке ситуация стала критической: цены подскочили почти на 90%. Это серьезный удар для домашних хозяйств и делового сектора. К тому же ослабление евро по отношению к доллару еще больше снижает покупательную способность региона. Европейский центральный банк, который недавно планировал замедлить ужесточение монетарной политики, теперь вынужден пересмотреть свои решения. &lt;...&gt; Исполнительная власть предупреждает: если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему", — подчеркивается в публикации.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается уже вторую неделю. В это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военную мощь страны и призвал население свергнуть действующую власть. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговоров.В условиях эскалации конфликта практически полностью остановились перевозки через Ормузский пролив — важнейший маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива на мировой рынок.
https://1prime.ru/20260306/iran-868068156.html
иран
ближний восток
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, ближний восток, запад, ес, европа
ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЗАПАД, ЕС, ЕВРОПА
04:34 11.03.2026
 
"Радикальное изменение". На Западе раскрыли реальный ущерб от ударов Ирана

L'AntiDiplomatico: экономика ЕС понесла серьезные потери из-за конфликта в Иране

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке привели к резкому ухудшению экономической ситуации в Европе, сообщает L'AntiDiplomatico.
"Европа — гигант на глиняных ногах. <...> Когда на Ближнем Востоке поднимается пыль, европейские заводы закрываются, особенно после того, как европейцы мазохистски отказались от дешевого топлива из России", — отмечается в статье.
При этом авторы статьи отмечают, что власти стран Евросоюза уже начали предупреждать о предстоящем экономическом спаде.
"На газовом рынке ситуация стала критической: цены подскочили почти на 90%. Это серьезный удар для домашних хозяйств и делового сектора. К тому же ослабление евро по отношению к доллару еще больше снижает покупательную способность региона. Европейский центральный банк, который недавно планировал замедлить ужесточение монетарной политики, теперь вынужден пересмотреть свои решения. <...> Исполнительная власть предупреждает: если конфликт затянется, ситуацию ждет радикальное изменение к худшему", — подчеркивается в публикации.
Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается уже вторую неделю. В это время стороны продолжают обмениваться ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военную мощь страны и призвал население свергнуть действующую власть. Иран, в свою очередь, заявил о готовности к обороне и пока не видит оснований для возобновления переговоров.
В условиях эскалации конфликта практически полностью остановились перевозки через Ормузский пролив — важнейший маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива на мировой рынок.
Взрыв на месте падения истребителя на авиасалоне в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"В паническом состоянии". На Западе рассказали о результатах атаки Ирана
6 марта, 02:35
 
ИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКЗАПАДЕСЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала