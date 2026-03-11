https://1prime.ru/20260311/iran-868193651.html

"Может быть уничтожен". На Западе рассказали, что ожидают от Путина

"Может быть уничтожен". На Западе рассказали, что ожидают от Путина - 11.03.2026, ПРАЙМ

"Может быть уничтожен". На Западе рассказали, что ожидают от Путина

Россия может прийти на помощь Европе и Израилю, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за событий на Ближнем Востоке, такое мнение эфире YouTube-канала высказал... | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Россия может прийти на помощь Европе и Израилю, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за событий на Ближнем Востоке, такое мнение эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Что касается экономических наказаний, здесь наказывают всех. США затронуты в меньшей степени, так как у нас есть собственная нефть. В то время как Европа оказалась в тяжелой ситуации. <...> Боже мой, что же произойдет, если государства Европы не смогут получать нефть и газ из России? Ведь они продолжают получать их в значительных объемах. <...> Израиль может оказаться в хаосе, если не на грани уничтожения, ведь его системы противовоздушной обороны "Железный купол" и ракеты Patriot не справляются с быстрыми иранскими ракетами", — отметил эксперт.В то же время Макговерн подчеркнул, что Израилю и Европе может помочь Россия."Будем надеяться, что кто-то сможет найти выход из этой ситуации, прежде чем она зайдет слишком далеко. Полагаю, что Россия действительно ищет пути для решения. Путин уже провел переговоры с лидерами стран Персидского залива и имеет связи с Израилем. <...> В Израиле проживает порядка двух миллионов выходцев из России. Таким образом, у него есть возможности. Дональд Трамп утверждает: "У меня замечательные отношения с господином Путиным". Не знаю, насколько это актуально сейчас, но это мог бы быть один из вариантов. Индия также может выступить в роли потенциального посредника", — добавил аналитик.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.Из-за обострения конфликта практически прекратилось движение судов через Ормузский пролив — ключевой путь для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из региона Персидского залива.

