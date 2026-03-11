https://1prime.ru/20260311/iran-868194911.html

"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране

"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране - 11.03.2026, ПРАЙМ

"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране

Ближневосточный кризис может продлиться вплоть до конца лета, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал заявил эстонский профессор международного права Рейн... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T06:54+0300

2026-03-11T06:54+0300

2026-03-11T06:55+0300

сша

иран

израиль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ближневосточный кризис может продлиться вплоть до конца лета, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон."С юридической точки зрения, речь идет о ничем не оправданной вооруженной агрессии со стороны Израиля и США против Ирана. <...> Как и многие другие конфликты, этот не будет краткосрочным. Высока вероятность, что он продолжится и недели, и месяцы, а некоторые эксперты даже прогнозируют его затяжку до конца летнего сезона", — подчеркнул профессор.Кроме того, Мюллерсон обозначил ключевые факторы, которые, по его мнению, могут побудить США и Израиль к сворачиванию военной операции."Это связано с блокировкой Ормузского пролива и повреждением энергетической инфраструктуры государств Персидского залива. <...> Вторым важным аспектом, который может оказаться критичным в краткосрочной и среднесрочной перспективах, является истощение на Западе, особенно в США и Израиле, запасов ракет-перехватчиков для противодействия дронам и ракетам, таких как системы THAAD и Patriot", — объяснил профессор.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.Из-за обострения конфликта практически прекратилось движение судов через Ормузский пролив — ключевой путь для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из региона Персидского залива.

https://1prime.ru/20260308/ssha-868119722.html

сша

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, иран, израиль