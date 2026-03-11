Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/iran-868194911.html
"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране
"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране - 11.03.2026, ПРАЙМ
"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране
Ближневосточный кризис может продлиться вплоть до конца лета, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал заявил эстонский профессор международного права Рейн... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T06:54+0300
2026-03-11T06:55+0300
сша
иран
израиль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ближневосточный кризис может продлиться вплоть до конца лета, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон."С юридической точки зрения, речь идет о ничем не оправданной вооруженной агрессии со стороны Израиля и США против Ирана. &lt;...&gt; Как и многие другие конфликты, этот не будет краткосрочным. Высока вероятность, что он продолжится и недели, и месяцы, а некоторые эксперты даже прогнозируют его затяжку до конца летнего сезона", — подчеркнул профессор.Кроме того, Мюллерсон обозначил ключевые факторы, которые, по его мнению, могут побудить США и Израиль к сворачиванию военной операции."Это связано с блокировкой Ормузского пролива и повреждением энергетической инфраструктуры государств Персидского залива. &lt;...&gt; Вторым важным аспектом, который может оказаться критичным в краткосрочной и среднесрочной перспективах, является истощение на Западе, особенно в США и Израиле, запасов ракет-перехватчиков для противодействия дронам и ракетам, таких как системы THAAD и Patriot", — объяснил профессор.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.Из-за обострения конфликта практически прекратилось движение судов через Ормузский пролив — ключевой путь для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из региона Персидского залива.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868119722.html
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12f5ec4e6f876480b365a57871f3935f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, израиль
США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
06:54 11.03.2026 (обновлено: 06:55 11.03.2026)
 
"С разрушением". На Западе высказались о сроках окончания конфликта в Иране

Профессор Мюллерсон: конфликт в Иране может затянуться до конца лета

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ближневосточный кризис может продлиться вплоть до конца лета, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал заявил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон.
"С юридической точки зрения, речь идет о ничем не оправданной вооруженной агрессии со стороны Израиля и США против Ирана. <...> Как и многие другие конфликты, этот не будет краткосрочным. Высока вероятность, что он продолжится и недели, и месяцы, а некоторые эксперты даже прогнозируют его затяжку до конца летнего сезона", — подчеркнул профессор.
Кроме того, Мюллерсон обозначил ключевые факторы, которые, по его мнению, могут побудить США и Израиль к сворачиванию военной операции.
"Это связано с блокировкой Ормузского пролива и повреждением энергетической инфраструктуры государств Персидского залива. <...> Вторым важным аспектом, который может оказаться критичным в краткосрочной и среднесрочной перспективах, является истощение на Западе, особенно в США и Израиле, запасов ракет-перехватчиков для противодействия дронам и ракетам, таких как системы THAAD и Patriot", — объяснил профессор.
Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.
Из-за обострения конфликта практически прекратилось движение судов через Ормузский пролив — ключевой путь для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из региона Персидского залива.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников
8 марта, 05:36
 
СШАИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала