Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/iran-868195042.html
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО
Военная операция, начатая США на Ближнем Востоке, уже привела к ухудшению позиций Украины в зоне специальной операции, сообщил профессор Чикагского университета | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T06:55+0300
2026-03-11T06:55+0300
bloomberg
всу
сша
мировая экономика
ближний восток
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853270803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff5fc3d9554f611353ffba84460315de.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США на Ближнем Востоке, уже привела к ухудшению позиций Украины в зоне специальной операции, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Гленном Диесеном, размещенной на его YouTube-канале."Соединенные Штаты тратят впустую ценные ресурсы в этой войне (с Ираном. — Прим. ред.), которые они могли бы отдать европейцам и позволить им передать это украинцам. Я думаю, нет сомнений, что все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное", — считает он.По мнению ученого, попытки Запада подорвать экономику России сейчас не приводят к успеху. Это также может привести к катастрофе для ВСУ в военном отношении."Русские прекрасно понимают, что это будет иметь разрушительные последствия для украинцев. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства", — добавил Миршаймер.28 февраля США и Израиль начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие. Агентство Bloomberg отмечало, что активное использование американского вооружения в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон может столкнуться с нехваткой боеприпасов в другом возможном конфликте.
https://1prime.ru/20260311/kiev-868194544.html
https://1prime.ru/20260311/tramp-868194762.html
сша
ближний восток
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853270803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98c5d85bf120913556f20c717732c2e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
bloomberg, всу, сша, мировая экономика, ближний восток, украина
Bloomberg, ВСУ, США, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, УКРАИНА
06:55 11.03.2026
 
"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО

Профессор Миршаймер: удар США по Ирану ухудшил позиции Украины на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета в зоне СВО
Боевая работа расчета в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Боевая работа расчета в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США на Ближнем Востоке, уже привела к ухудшению позиций Украины в зоне специальной операции, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Гленном Диесеном, размещенной на его YouTube-канале.
"Соединенные Штаты тратят впустую ценные ресурсы в этой войне (с Ираном. — Прим. ред.), которые они могли бы отдать европейцам и позволить им передать это украинцам. Я думаю, нет сомнений, что все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное", — считает он.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"Киев будет молиться": на Западе раскрыли, чем обернулась атака на Иран
06:49
По мнению ученого, попытки Запада подорвать экономику России сейчас не приводят к успеху. Это также может привести к катастрофе для ВСУ в военном отношении.
"Русские прекрасно понимают, что это будет иметь разрушительные последствия для украинцев. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства", — добавил Миршаймер.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
На Западе раскрыли, на что решился Трамп после разговора с Путиным
06:52
28 февраля США и Израиль начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие. Агентство Bloomberg отмечало, что активное использование американского вооружения в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон может столкнуться с нехваткой боеприпасов в другом возможном конфликте.
 
BloombergВСУСШАМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала