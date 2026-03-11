https://1prime.ru/20260311/iran-868195042.html

"Нанести ущерб России": в США рассказали, как Иран повлияет на ход СВО

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Военная операция, начатая США на Ближнем Востоке, уже привела к ухудшению позиций Украины в зоне специальной операции, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Гленном Диесеном, размещенной на его YouTube-канале."Соединенные Штаты тратят впустую ценные ресурсы в этой войне (с Ираном. — Прим. ред.), которые они могли бы отдать европейцам и позволить им передать это украинцам. Я думаю, нет сомнений, что все это вредит усилиям Украины на поле боя, ведь мы тратим огромные объемы боеприпасов. В ход уже пошли системы Patriot, THAAD и тому подобное", — считает он.По мнению ученого, попытки Запада подорвать экономику России сейчас не приводят к успеху. Это также может привести к катастрофе для ВСУ в военном отношении."Русские прекрасно понимают, что это будет иметь разрушительные последствия для украинцев. Более того, как вы знаете, Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект. Если поток нефти и газа из Персидского залива значительно сократится, это означает, что спрос на российскую нефть и газ возрастет. Мы уже видим этому доказательства", — добавил Миршаймер.28 февраля США и Израиль начали крупномасштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие. Агентство Bloomberg отмечало, что активное использование американского вооружения в боевых действиях на Ближнем Востоке может привести к тому, что Вашингтон может столкнуться с нехваткой боеприпасов в другом возможном конфликте.

bloomberg, всу, сша, мировая экономика, ближний восток, украина