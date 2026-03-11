https://1prime.ru/20260311/iran-868195314.html

Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров

Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров - 11.03.2026, ПРАЙМ

Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров

11.03.2026

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Иран сформулировал три требования к Соединённым Штатам для того, чтобы возобновить переговорный процесс, сообщает ливанский канал Al Mayadeen."Иранские условия включают в себя получение гарантий, что война не будет возобновлена, право на обладание полным ядерным топливным циклом и предоставление компенсаций", — говорится в материале со ссылкой на корреспондента из Тегерана.28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан страны к смене режима.В понедельник в Тегеране подчеркнули, что на фоне военной агрессии в отношении страны вести переговоры на другие темы, кроме как об ответных действиях Ирана, неуместно.

