https://1prime.ru/20260311/iran-868195314.html
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров - 11.03.2026, ПРАЙМ
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров
Иран сформулировал три требования к Соединённым Штатам для того, чтобы возобновить переговорный процесс, сообщает ливанский канал Al Mayadeen. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T07:00+0300
2026-03-11T07:00+0300
2026-03-11T07:00+0300
иран
тегеран
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_89824104d7fb8c693baab86c6cdc26c3.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Иран сформулировал три требования к Соединённым Штатам для того, чтобы возобновить переговорный процесс, сообщает ливанский канал Al Mayadeen."Иранские условия включают в себя получение гарантий, что война не будет возобновлена, право на обладание полным ядерным топливным циклом и предоставление компенсаций", — говорится в материале со ссылкой на корреспондента из Тегерана.28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан страны к смене режима.В понедельник в Тегеране подчеркнули, что на фоне военной агрессии в отношении страны вести переговоры на другие темы, кроме как об ответных действиях Ирана, неуместно.
https://1prime.ru/20260311/iran-868195042.html
https://1prime.ru/20260311/tramp-868194762.html
иран
тегеран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861721979_312:0:2187:1406_1920x0_80_0_0_212b51fdf3058b39860a9de4840b1c39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран, сша, мировая экономика
ИРАН, Тегеран, США, Мировая экономика
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров
Al Mayadeen: Иран объявил, при каких условиях готов продолжить диалог с США