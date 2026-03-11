Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров - 11.03.2026
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров - 11.03.2026, ПРАЙМ
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров
Иран сформулировал три требования к Соединённым Штатам для того, чтобы возобновить переговорный процесс, сообщает ливанский канал Al Mayadeen. | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Иран сформулировал три требования к Соединённым Штатам для того, чтобы возобновить переговорный процесс, сообщает ливанский канал Al Mayadeen."Иранские условия включают в себя получение гарантий, что война не будет возобновлена, право на обладание полным ядерным топливным циклом и предоставление компенсаций", — говорится в материале со ссылкой на корреспондента из Тегерана.28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан страны к смене режима.В понедельник в Тегеране подчеркнули, что на фоне военной агрессии в отношении страны вести переговоры на другие темы, кроме как об ответных действиях Ирана, неуместно.
07:00 11.03.2026
 
Иран поставил перед США три жестких условия для возобновления переговоров

Al Mayadeen: Иран объявил, при каких условиях готов продолжить диалог с США

Башня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Иран сформулировал три требования к Соединённым Штатам для того, чтобы возобновить переговорный процесс, сообщает ливанский канал Al Mayadeen.
"Иранские условия включают в себя получение гарантий, что война не будет возобновлена, право на обладание полным ядерным топливным циклом и предоставление компенсаций", — говорится в материале со ссылкой на корреспондента из Тегерана.
28 февраля США и Израиль начали крупную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот и оборонные предприятия, а также призвал граждан страны к смене режима.
В понедельник в Тегеране подчеркнули, что на фоне военной агрессии в отношении страны вести переговоры на другие темы, кроме как об ответных действиях Ирана, неуместно.
