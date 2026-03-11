https://1prime.ru/20260311/iran-868195918.html

"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране

Операция США и Израиля в Иране сталкивается с трудностями, и президенту Дональду Трампу стоит проявить свой талант к адаптации, чтобы выйти из конфликта,... | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Операция США и Израиля в Иране сталкивается с трудностями, и президенту Дональду Трампу стоит проявить свой талант к адаптации, чтобы выйти из конфликта, считает The American Conservative."Пентагон сообщил о положительных тенденциях в сокращении мощностей иранских ракет и беспилотников благодаря ударам, нанесенным США и Израилем. Однако расходы растут, а запасы ракет-перехватчиков стремительно уменьшаются. Спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники серьезно повредили дорогостоящие американские оборонные системы, такие как THAAD. Масштаб ущерба американских баз остается неизвестным, но недавнее перемещение третьего авианосца в зону конфликта свидетельствует о том, что все идет не так", — утверждают авторы статьи.Авторы статьи также предложили главе Белого дома возможный шаг по дальнейшим действиям США в Иране."Способность Трампа адаптироваться и отвечать на изменяющиеся обстоятельства представляет собой одну из его сильных политических сторон. Продолжение боевых действий, а тем более начало наземной операции, все больше становится тем делом, на которое затрачиваются ресурсы без должного эффекта. Президент, по всей видимости, это понимает. Пора ему действовать в своей привычной манере: взять деньги и убежать", — отмечается в статье.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.

