Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/iran-868195918.html
"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране
"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране
Операция США и Израиля в Иране сталкивается с трудностями, и президенту Дональду Трампу стоит проявить свой талант к адаптации, чтобы выйти из конфликта,... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T07:51+0300
2026-03-11T07:52+0300
сша
израиль
иран
дональд трамп
the american conservative
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Операция США и Израиля в Иране сталкивается с трудностями, и президенту Дональду Трампу стоит проявить свой талант к адаптации, чтобы выйти из конфликта, считает The American Conservative."Пентагон сообщил о положительных тенденциях в сокращении мощностей иранских ракет и беспилотников благодаря ударам, нанесенным США и Израилем. Однако расходы растут, а запасы ракет-перехватчиков стремительно уменьшаются. Спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники серьезно повредили дорогостоящие американские оборонные системы, такие как THAAD. Масштаб ущерба американских баз остается неизвестным, но недавнее перемещение третьего авианосца в зону конфликта свидетельствует о том, что все идет не так", — утверждают авторы статьи.Авторы статьи также предложили главе Белого дома возможный шаг по дальнейшим действиям США в Иране."Способность Трампа адаптироваться и отвечать на изменяющиеся обстоятельства представляет собой одну из его сильных политических сторон. Продолжение боевых действий, а тем более начало наземной операции, все больше становится тем делом, на которое затрачиваются ресурсы без должного эффекта. Президент, по всей видимости, это понимает. Пора ему действовать в своей привычной манере: взять деньги и убежать", — отмечается в статье.Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.
https://1prime.ru/20260309/iran-868155134.html
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_311bd04ec003b1d5d5ff9c4314fa99de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, израиль, иран, дональд трамп, the american conservative
США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, The American Conservative
07:51 11.03.2026 (обновлено: 07:52 11.03.2026)
 
"Взять деньги и убежать". В США предложили выход из ситуации в Иране

TAC: Трампу необходимо прекратить военные действия в Иране

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Операция США и Израиля в Иране сталкивается с трудностями, и президенту Дональду Трампу стоит проявить свой талант к адаптации, чтобы выйти из конфликта, считает The American Conservative.
"Пентагон сообщил о положительных тенденциях в сокращении мощностей иранских ракет и беспилотников благодаря ударам, нанесенным США и Израилем. Однако расходы растут, а запасы ракет-перехватчиков стремительно уменьшаются. Спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники серьезно повредили дорогостоящие американские оборонные системы, такие как THAAD. Масштаб ущерба американских баз остается неизвестным, но недавнее перемещение третьего авианосца в зону конфликта свидетельствует о том, что все идет не так", — утверждают авторы статьи.
Авторы статьи также предложили главе Белого дома возможный шаг по дальнейшим действиям США в Иране.
"Способность Трампа адаптироваться и отвечать на изменяющиеся обстоятельства представляет собой одну из его сильных политических сторон. Продолжение боевых действий, а тем более начало наземной операции, все больше становится тем делом, на которое затрачиваются ресурсы без должного эффекта. Президент, по всей видимости, это понимает. Пора ему действовать в своей привычной манере: взять деньги и убежать", — отмечается в статье.
Военная операция США и Израиля против ИРИ продолжается вторую неделю. Обе стороны совершают ответные атаки. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. США пригрозили уничтожить военную инфраструктуру страны и обратились к жителям с призывом сменить режим. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока что не видит причин для восстановления переговорного процесса.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Они заканчиваются": в США сделали тревожное заявление о войне против Ирана
9 марта, 21:17
 
СШАИЗРАИЛЬИРАНДональд ТрампThe American Conservative
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала