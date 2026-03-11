Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США - 11.03.2026
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США - 11.03.2026, ПРАЙМ
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США
Иран представляет собой совершенно иной тип противника для Соединенных Штатов по сравнению с теми, с кем им приходилось сталкиваться ранее, пишет Bloomberg. | 11.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Иран представляет собой совершенно иной тип противника для Соединенных Штатов по сравнению с теми, с кем им приходилось сталкиваться ранее, пишет Bloomberg."Когда первые крылатые ракеты начали поражать цели на территории Ирана, операция выглядела как типичная для США кампания — Вашингтон наносил удары неудержимой, подавляющей мощи. Однако спустя почти две недели после начала конфликта их военные действия выглядят неожиданно напряженными по сравнению с противником, который обладает военным бюджетом, меньшим, чем ВВП штата Вермонт, но при этом располагает арсеналом ракет и беспилотников, не имеющим аналогов в истории Соединенных Штатов", — говорится в материале.По данным издания, американским военным пришлось использовать значительные объемы дорогостоящих ракет-перехватчиков, чтобы отражать удары со стороны Ирана, причем восполнение этих запасов затруднено. Тем временем Тегеран продолжает ежедневно атаковать важные военные объекты на Ближнем Востоке.Как отмечается, подобная ситуация стала возможной благодаря тому, что Иран на протяжении многих лет увеличивал запасы ракет и беспилотников, распределяя их по различным регионам страны.США и Израиль 28 февраля начали удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ исламская республика наносит удары по израильской территории и по американским военным базам на Ближнем Востоке.
"Неудержимая мощь". СМИ забили тревогу из-за тактики Ирана против США

Bloomberg: Вашингтон никогда не сталкивался с таким противником

МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Иран представляет собой совершенно иной тип противника для Соединенных Штатов по сравнению с теми, с кем им приходилось сталкиваться ранее, пишет Bloomberg.
"Когда первые крылатые ракеты начали поражать цели на территории Ирана, операция выглядела как типичная для США кампания — Вашингтон наносил удары неудержимой, подавляющей мощи. Однако спустя почти две недели после начала конфликта их военные действия выглядят неожиданно напряженными по сравнению с противником, который обладает военным бюджетом, меньшим, чем ВВП штата Вермонт, но при этом располагает арсеналом ракет и беспилотников, не имеющим аналогов в истории Соединенных Штатов", — говорится в материале.
По данным издания, американским военным пришлось использовать значительные объемы дорогостоящих ракет-перехватчиков, чтобы отражать удары со стороны Ирана, причем восполнение этих запасов затруднено. Тем временем Тегеран продолжает ежедневно атаковать важные военные объекты на Ближнем Востоке.
Как отмечается, подобная ситуация стала возможной благодаря тому, что Иран на протяжении многих лет увеличивал запасы ракет и беспилотников, распределяя их по различным регионам страны.
США и Израиль 28 февраля начали удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ исламская республика наносит удары по израильской территории и по американским военным базам на Ближнем Востоке.
