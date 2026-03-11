https://1prime.ru/20260311/issledovanie-868191899.html

Исследование показало, почему россияне предпочитают высокую зарплату

Исследование показало, почему россияне предпочитают высокую зарплату - 11.03.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, почему россияне предпочитают высокую зарплату

Более 40% россиян предпочитают более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией высокому доходу в компании с сомнительными перспективами, говорится в... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T03:58+0300

2026-03-11T03:58+0300

2026-03-11T03:58+0300

бизнес

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868191899.jpg?1773190731

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Более 40% россиян предпочитают более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией высокому доходу в компании с сомнительными перспективами, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "41% россиян заявили, что скорее предпочтут более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией, чем высокий доход в компаниях с сомнительными перспективами, а более четверти (26%) готовы согласиться на проектную занятость при условии прозрачных выплат", - выяснили аналитики. В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили определить факторы, которые заставили бы их отказаться от предложения о работе или насторожиться при трудоустройстве. Выяснилось, что 19% респондентов рассматривают временную работу как способ переждать турбулентность на рынке, а 14% ориентируются в первую очередь на уровень дохода, даже если финансовое положение работодателя вызывает вопросы. Главным финансовым "красным флагом" для 29% участников исследования стали задержки заработной платы или упоминания о них в отзывах сотрудников. Еще 21% настораживает слишком высокая зарплата по сравнению со среднерыночной без понятного объяснения бизнес-модели. "Для 18% тревожным сигналом является частая смена руководства или собственников компании. 17% обращают внимание на непрозрачную систему премий и бонусов. 15% считают серьезным риском отсутствие официального трудоустройства или предложение получать значительную часть дохода неофициально", - говорится в исследовании. Среди претендентов на руководящие должности 32% сообщили, что перед откликом на вакансию анализируют финансовые новости о компании и ее владельцах, 27% изучают судебные споры и арбитражные дела, 23% обращают внимание на сокращения персонала за последний год, а 18% оценивают, насколько активно компания инвестирует в развитие и новые проекты. Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отмечает, что соискатели в 2026 году фактически проводят собственный финансовый аудит работодателя. "Если раньше кандидаты оценивали в основном должность и уровень дохода, то теперь они анализируют устойчивость бизнес-модели, структуру компании и ее поведение в кризисные периоды. Это отражает общее снижение толерантности к риску на фоне экономической неопределенности", - прокомментировала она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия