Исследование показало, почему россияне предпочитают высокую зарплату
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Более 40% россиян предпочитают более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией высокому доходу в компании с сомнительными перспективами, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "41% россиян заявили, что скорее предпочтут более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией, чем высокий доход в компаниях с сомнительными перспективами, а более четверти (26%) готовы согласиться на проектную занятость при условии прозрачных выплат", - выяснили аналитики. В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили определить факторы, которые заставили бы их отказаться от предложения о работе или насторожиться при трудоустройстве. Выяснилось, что 19% респондентов рассматривают временную работу как способ переждать турбулентность на рынке, а 14% ориентируются в первую очередь на уровень дохода, даже если финансовое положение работодателя вызывает вопросы. Главным финансовым "красным флагом" для 29% участников исследования стали задержки заработной платы или упоминания о них в отзывах сотрудников. Еще 21% настораживает слишком высокая зарплата по сравнению со среднерыночной без понятного объяснения бизнес-модели. "Для 18% тревожным сигналом является частая смена руководства или собственников компании. 17% обращают внимание на непрозрачную систему премий и бонусов. 15% считают серьезным риском отсутствие официального трудоустройства или предложение получать значительную часть дохода неофициально", - говорится в исследовании. Среди претендентов на руководящие должности 32% сообщили, что перед откликом на вакансию анализируют финансовые новости о компании и ее владельцах, 27% изучают судебные споры и арбитражные дела, 23% обращают внимание на сокращения персонала за последний год, а 18% оценивают, насколько активно компания инвестирует в развитие и новые проекты. Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отмечает, что соискатели в 2026 году фактически проводят собственный финансовый аудит работодателя. "Если раньше кандидаты оценивали в основном должность и уровень дохода, то теперь они анализируют устойчивость бизнес-модели, структуру компании и ее поведение в кризисные периоды. Это отражает общее снижение толерантности к риску на фоне экономической неопределенности", - прокомментировала она.
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
03:58 11.03.2026
 
