2026-03-11T06:27+0300
2026-03-11T07:21+0300
06:27 11.03.2026 (обновлено: 07:21 11.03.2026)
 
Исследование показало, сколько россиян используют биометрию ежедневно

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Почти половина россиян используют биометрию ежедневно, 12% прибегают к ней пару раз в неделю, а 22,5% признались, что вообще не используют ее, посчитали для РИА Новости в компании Honor.
Исследование прошло в феврале 2026 года, в нем приняло участие более 2000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
"Частота использования подтверждает, что биометрия стала частью нашей жизни: почти половина опрошенных (47,0%) прибегают к ней ежедневно, 11,9% - пару раз в неделю и только 22,5% признались, что пока обходятся без нее. Самые ярые сторонники новой технологии - пермяки, у них доля тех, кто входит по биометрическим данным ежедневно, составила 57,3%", - говорится в исследовании.
Отмечается, что чаще всего биометрией пользуется молодежь в возрасте до 25 лет - 57%. При этом женщины чаще мужчин используют технологию Face ID - 27,6% против 15,8%, а отпечаток пальца - 26,9% против 40,9%.
Большинство используют биометрию для разблокировки смартфона - 64,3%. Чуть больше половины россиян заходят с помощью биометрии в приложения, а 40,5% - подтверждают операции в банках.
Каждый четвертый респондент оплачивает биометрией покупки в онлайн-магазинах, а каждый пятый уже расплачивается лицом или отпечатком в физических супермаркетах. При этом для оффлайн-покупок биометрию чаще используют мужчины - 24% против 17,4% у женщин.
"Россияне в целом демонстрируют достаточно высокий уровень доверия к биометрическим технологиям: 34,8% абсолютно уверены в надежности этого способа защиты, 28,4% скорее доверяют ему. Больше всего сторонников биометрии проживает в Ростове-на-Дону (42,2%), Краснодаре (40,9%) и Москве (38,8%)", - сказано в исследовании компании.
Также было отмечено, что россияне не ждут, что биометрия полностью вытеснит другие форматы доступа к данным, как пин-код или пароль. Скорее, эти способы будут существовать параллельно.
Около 40% опрошенных считают, что пароли останутся как запасной вариант, на случай технических сбоев или изменений внешности. Еще 20,8% полагают, что пароли сохранятся для особо важных сервисов, тогда как биометрия закрепится в повседневных сценариях. Полного перехода на биометрию ждут 21,7% респондентов, и лишь 18,4% уверены, что она никогда не станет единственным решением.
 
