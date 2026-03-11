https://1prime.ru/20260311/japonija-868194375.html

Подсчитано, как изменился спрос Японии на российскую рыбу после Фукусимы

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме: импорт филе за 15 лет увеличился почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Северо-восток Японии 11 марта 2011 года потрясло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Оно затопило систему охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1", что привело к крупнейшей после Чернобыля аварии на атомной станции. Если в январе 2011 года японские компании ввезли 1,3 тысячи тонн российского рыбного филе, то в том же месяце 2026 года - 2,2 тысячи тонн. Таким образом, в начале текущего года объем закупок увеличился в 1,7 раза по сравнению с тем, который был зафиксирован 15 лет назад. В результате Россия в начале года стала седьмым по величине экспортером рыбного филе на японский рынок с долей в 5,3% от всех поставок. Эта доля 15 лет назад составляла 3,5%, а РФ занимала девятое место в списке основных поставщиков. При этом больше всего рыбного филе в январе 2026 года японцы купили у США (15,6%), Чили (14,7%), Китая (11,9%), Индии (11,4%) и Норвегии (10,3%).

