Подсчитано, как изменился спрос Японии на российскую рыбу после Фукусимы - 11.03.2026
Подсчитано, как изменился спрос Японии на российскую рыбу после Фукусимы
2026-03-11T06:48+0300
2026-03-11T07:26+0300
энергетика
экономика
россия
япония
рф
сша
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме: импорт филе за 15 лет увеличился почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы. Северо-восток Японии 11 марта 2011 года потрясло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Оно затопило систему охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1", что привело к крупнейшей после Чернобыля аварии на атомной станции. Если в январе 2011 года японские компании ввезли 1,3 тысячи тонн российского рыбного филе, то в том же месяце 2026 года - 2,2 тысячи тонн. Таким образом, в начале текущего года объем закупок увеличился в 1,7 раза по сравнению с тем, который был зафиксирован 15 лет назад. В результате Россия в начале года стала седьмым по величине экспортером рыбного филе на японский рынок с долей в 5,3% от всех поставок. Эта доля 15 лет назад составляла 3,5%, а РФ занимала девятое место в списке основных поставщиков. При этом больше всего рыбного филе в январе 2026 года японцы купили у США (15,6%), Чили (14,7%), Китая (11,9%), Индии (11,4%) и Норвегии (10,3%).
россия, япония, рф, сша
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, РФ, США
06:48 11.03.2026 (обновлено: 07:26 11.03.2026)
 
Подсчитано, как изменился спрос Японии на российскую рыбу после Фукусимы

РИА Новости: Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Япония стала чаще покупать рыбу в России после аварии на Фукусиме: импорт филе за 15 лет увеличился почти вдвое, подсчитало РИА Новости по данным японской статслужбы.
Северо-восток Японии 11 марта 2011 года потрясло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Оно затопило систему охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1", что привело к крупнейшей после Чернобыля аварии на атомной станции.
Если в январе 2011 года японские компании ввезли 1,3 тысячи тонн российского рыбного филе, то в том же месяце 2026 года - 2,2 тысячи тонн. Таким образом, в начале текущего года объем закупок увеличился в 1,7 раза по сравнению с тем, который был зафиксирован 15 лет назад.
В результате Россия в начале года стала седьмым по величине экспортером рыбного филе на японский рынок с долей в 5,3% от всех поставок. Эта доля 15 лет назад составляла 3,5%, а РФ занимала девятое место в списке основных поставщиков.
При этом больше всего рыбного филе в январе 2026 года японцы купили у США (15,6%), Чили (14,7%), Китая (11,9%), Индии (11,4%) и Норвегии (10,3%).
 
