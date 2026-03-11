Юрист рассказал о наказании за использование шторок на госномерах

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260311/jurist-868193220.html
2026-03-11T05:23+0300
2026-03-11T05:44+0300
бизнес
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868193220.jpg?1773197080
рф
бизнес, общество , рф
Бизнес, Общество , РФ
05:23 11.03.2026 (обновлено: 05:44 11.03.2026)
 
РИА Новости: за использование шторок на госномерах грозит лишение прав

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков.
Он напомнил, что с октября 2024 года в России действует отдельная норма - часть 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.
"Под устройствами в указанной статье понимаются различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (так называемые "шторки", электромагниты и т.п.)… Совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - сказал юрист.
При этом он добавил, что даже если устройство было выключено и не закрывало номер на момент проверки сотрудником ГАИ, ответственность все равно наступает.
 
БизнесОбществоРФ
 
 
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
