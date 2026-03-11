https://1prime.ru/20260311/jurist-868193220.html

Юрист рассказал о наказании за использование шторок на госномерах

2026-03-11T05:23+0300

2026-03-11T05:23+0300

2026-03-11T05:44+0300

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Водителям за использование шторок на госномерах или других средств, скрывающих их, грозит лишение водительских прав, заявил РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Вячеслав Рычков. Он напомнил, что с октября 2024 года в России действует отдельная норма - часть 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. "Под устройствами в указанной статье понимаются различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (так называемые "шторки", электромагниты и т.п.)… Совершение данного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - сказал юрист. При этом он добавил, что даже если устройство было выключено и не закрывало номер на момент проверки сотрудником ГАИ, ответственность все равно наступает.

2026

