Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премию имени Тиграна Кеосаяна получит 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. О подвиге молодого бойца президенту России Владимиру Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин. Глава государства дал поручение подготовить указ о награждении бойца звездой Героя России. "Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", - написала главред медиагруппы в своем Telegram-канале. Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян. Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика.
