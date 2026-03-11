Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна - 11.03.2026
https://1prime.ru/20260311/keosajan-868188440.html
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна - 11.03.2026, ПРАЙМ
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна
Премию имени Тиграна Кеосаяна получит 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T00:00+0300
2026-03-11T01:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868188440.jpg?1773182025
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премию имени Тиграна Кеосаяна получит 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. О подвиге молодого бойца президенту России Владимиру Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин. Глава государства дал поручение подготовить указ о награждении бойца звездой Героя России. "Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", - написала главред медиагруппы в своем Telegram-канале. Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян. Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика.
00:00 11.03.2026 (обновлено: 01:33 11.03.2026)
 
Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

Боец, который в одиночку держал оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премию имени Тиграна Кеосаяна получит 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
О подвиге молодого бойца президенту России Владимиру Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин. Глава государства дал поручение подготовить указ о награждении бойца звездой Героя России.
"Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", - написала главред медиагруппы в своем Telegram-канале.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика.
 
Заголовок открываемого материала