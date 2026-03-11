https://1prime.ru/20260311/keosajan-868188440.html

Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна - 11.03.2026, ПРАЙМ

Боец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Кеосаяна

Премию имени Тиграна Кеосаяна получит 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на... | 11.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Премию имени Тиграна Кеосаяна получит 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. О подвиге молодого бойца президенту России Владимиру Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин. Глава государства дал поручение подготовить указ о награждении бойца звездой Героя России. "Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", - написала главред медиагруппы в своем Telegram-канале. Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян. Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика.

