МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Девяносто пять лет назад в СССР был введен физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Ниже приводится справочная информация. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) – национальная программа физического развития и воспитания населения России, целями которой являются поддержание здоровья граждан, рост числа систематически занимающихся физкультурой, развитие массового спорта и увеличение количества доступных физкультурных организаций. Подготовка к выполнению государственных требований комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по программам физического воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной военной подготовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки, в учреждениях дополнительного образования (спортивные клубы) и самостоятельно. Нормативы ГТО позволяют определить уровень развития основных физических качеств человека, таких как гибкость, координация, сила, скоростные способности и выносливость. Идея создания физкультурного комплекса, охватывающего всю территорию страны и составляющего основу государственной системы физического воспитания, была реализована еще в СССР. С первых дней существования молодого Советского государства физическое воспитание стало одной из важных задач – государству нужны были здоровые люди, Красной армии требовались выносливые и умелые бойцы, так что спорт должен был стать действенным способом решения данных задач. В мае 1930 года газета "Комсомольская правда" опубликовала материал, в котором посетовала, что занятия на стадионах и в спортивных кружках не дают нужного для страны эффекта, и, выражая мнение Центрального комитета ВЛКСМ, предложила ввести всесоюзные испытания, которые смогли бы проверить готовность трудящихся СССР к труду и обороне. Такая инициатива получила поддержку в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса "Готов к труду и обороне" и представлен для обсуждения в партийных организациях и общественного обсуждения. 11 марта 1931 года проект первого комплекса ГТО был принят и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. Сформулирована была цель комплекса – "дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения". Автором комплекса считается 20-летний московский физкультурник Иван Осипов. К испытаниям на получение значка ГТО первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет – физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки с удовлетворительным состоянием здоровья. Для проведения практических испытаний они распределялись на отдельные группы по полу и возрасту. Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический характер (бег, прыжки в длину и высоту, подтягивание на перекладине и др.), остальные касались основ советского физкультурного движения и военного дела. Работу по организации и проведению комплекса ГТО обеспечивали советы коллективов физической культуры в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях, на предприятиях, стройках, в различных учреждениях, совхозах и колхозах. Каждый желающий имел возможность сдать нормы ГТО. В 1932 году Всесоюзным советом физической культуры был утвержден и введен в действие комплекс "Готов к труду и обороне" второй ступени, содержавший 25 норм: три теоретических требования и 22 практических испытания по различным видам физических упражнений. Для женщин общее количество испытаний составляло 21. В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей как начальную ступень их физического развития. Детская ступень комплекса, получившая название "Будь готов к труду и обороне" (БГТО), начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм спортивно-технического характера и требования по санитарной подготовке. Постепенно комплекс ГТО обрел такую популярность, что уже к концу 1939 года в СССР действовали 62 тысячи физкультурных коллективов, объединявших 5 миллионов человек. В предвоенное время в ноябре 1939 года в целях дальнейшего улучшения системы физической подготовки трудящихся Советского Союза Совет народных комиссаров СССР принял постановление, вводившее с 1940 года новый физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР", в котором была усилена военно-прикладная направленность. Комплекс ГТО содержал не только обязательные нормы, но и нормы по выбору, что обеспечивало сочетание общей физической подготовки со спортивной специализацией. Включение в комплекс обязательных норм требовало владения навыками бега, плавания, передвижения на лыжах, стрельбы и преодоления препятствий. Кроме того, каждый сдающий нормы ГТО должен был по своему выбору выполнить упражнения из различных видов спорта, способствующие развитию выносливости, быстроты, силы, ловкости. Благодаря комплексу ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в годы Великой Отечественной войны в минимальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. В послевоенное время комплекс ГТО продолжал совершенствоваться в соответствии с задачами, стоящими перед физкультурным движением. Так, нормативы и требования были пересмотрены в 1946 и 1955 годах. Наиболее существенные изменения были внесены в 1959 году. Была введена система начисления очков за показанные результаты, что позволяло учитывать местные условия работы каждого коллектива, возможности и склонности каждого физкультурника. Усовершенствованный комплекс стал состоять из трех ступеней: ступень БГТО – для школьников 14-15 лет, ГТО первой ступени – для юношей и девушек 16-18 лет, ГТО второй ступени – для молодежи 19 лет и старше. В 1965 году в Вооруженных силах СССР была введена специальная ступень комплекса ГТО – "Военно-спортивный комплекс", а в 1966 году по инициативе ЦК Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) разработана и введена в действие еще одна ступень комплекса ГТО – "Готов к защите Родины" для молодежи призывного возраста. Эти две специальные ступени комплекса ГТО имели большое значение в повышении общей и специальной физической подготовки молодежи призывного возраста и военнослужащих. В 1972 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был введен новый комплекс ГТО, в котором возрастные рамки были расширены – теперь комплекс охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет и состоял из пяти ступеней (первая ступень – "Смелые и ловкие" (10-13 лет), вторая ступень – "Спортивная смена" (14-15 лет), третья ступень – "Сила и мужество" (16-18 лет), четвертая ступень – "Физическое совершенство" (мужчины 19-39 лет, женщины 19-34 лет), пятая ступень – "Бодрость и здоровье" (мужчины 40-60 лет, женщины 35-55 лет). Каждая ступень комплекса состояла из двух разделов, первый из которых предусматривал изучение основных положений системы физического воспитания, овладение практическими навыками гигиены, правилами и приемами защиты от оружия массового поражения, выполнение утренней гимнастики, второй включал упражнения, определявшие уровень развития физических качеств человека – сила, выносливость, быстрота, ловкость, а также упражнения, способствующие овладению прикладными двигательными навыками. Для стимула к повышению физической подготовленности были введены золотой и серебряный значки, а в четвертой ступени дополнительно введен золотой значок с отличием. Для тех, кто успешно сдавал нормативы в течение нескольких лет, был утвержден "Почетный знак ГТО". С 1974 года начали проводиться чемпионаты СССР по многоборью ГТО. К началу 1976 года в СССР свыше 220 миллионов человек имели значки ГТО. В 1985 года комплекс ГТО модернизировался в последний раз: для взрослых установили три ступени, а для детей – четыре. В 1991 году в связи с распадом СССР комплекс был исключен из образовательных программ, что привело к фактическому прекращению его существования как массового явления. С 2011 по 2012 год ДОСААФ разработало положение о возрождении комплекса ГТО из военно-патриотических соображений и в рамках "повышения уровня физической подготовленности молодежи к защите Отечества". В марте 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы "Готов к труду и обороне" в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. Современный комплекс ГТО – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс состоит из 18 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. В настоящее время участниками ГТО уже стали более 23 миллионов россиян, из них свыше 11 миллионов полностью выполнили все нормативы. С 1 января 2025 года для записи на сдачу нормативов ГТО, автоматизации сбора и анализа данных о выполнении нормативов и отслеживания динамики физической подготовки населения стала доступна цифровая платформа – Федеральная государственная информационная система "Физкультура и спорт".

