Банк России объявил курс валют на четверг - 11.03.2026
https://1prime.ru/20260311/kurs-868217727.html
Банк России объявил курс валют на четверг
Банк России объявил курс валют на четверг - 11.03.2026
Банк России объявил курс валют на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 6,38 копейки, до 11,5051 рубля, доллара - на 32,84 копейки, до 79,068 рубля, евро - на 3,99 копейки, до 91,9378 рубля
2026-03-11T18:00+0300
2026-03-11T18:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 6,38 копейки, до 11,5051 рубля, доллара - на 32,84 копейки, до 79,068 рубля, евро - на 3,99 копейки, до 91,9378 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
банк россии, рынок, финансы, рф
Экономика, Банк России, Рынок, Финансы, РФ
18:00 11.03.2026
 
Банк России объявил курс валют на четверг

Официальный курс юаня на четверг - 11,5 руб, доллара - 79,07 руб, евро - 91,94 руб

Банк России
Банк России
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 6,38 копейки, до 11,5051 рубля, доллара - на 32,84 копейки, до 79,068 рубля, евро - на 3,99 копейки, до 91,9378 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
