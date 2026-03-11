https://1prime.ru/20260311/kurs-868217727.html
Банк России объявил курс валют на четверг
Банк России объявил курс валют на четверг
2026-03-11T18:00+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 6,38 копейки, до 11,5051 рубля, доллара - на 32,84 копейки, до 79,068 рубля, евро - на 3,99 копейки, до 91,9378 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
