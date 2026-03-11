https://1prime.ru/20260311/kuzbass-868192599.html
В Кузбассе ограничили движение автобусов из-за сильного ветра
2026-03-11T04:47+0300
2026-03-11T04:47+0300
2026-03-11T05:52+0300
бизнес
кузбасс
кемеровская область
мчс
КЕМЕРОВО, 11 мар – ПРАЙМ. Движение пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузов ограничили в Кузбассе на трассе Р-255 "Сибирь" из-за сильного ветра и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор. "Одиннадцатого марта с 7.30 (с 4.30 мск) предварительно до 10.00 (6.00 мск) ограничено движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" км 375 - км 475 в Кемеровской области для пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузных транспортных средств. Причина - неблагоприятные погодные условия: ветер до 25 метров в секунду, снижение видимости до 50 метров", – говорится в сообщении. По данным МЧС региона, в среду на территории Кузбасса метели, мокрый снег, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра до 25 метров в секунду и более, похолодание.
кузбасс
кемеровская область
КЕМЕРОВО, 11 мар – ПРАЙМ. Движение пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузов ограничили в Кузбассе на трассе Р-255 "Сибирь" из-за сильного ветра и снижения видимости, сообщает Сибуправтодор.
"Одиннадцатого марта с 7.30 (с 4.30 мск) предварительно до 10.00 (6.00 мск) ограничено движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" км 375 - км 475 в Кемеровской области для пассажирских автобусов, легковых такси и большегрузных транспортных средств. Причина - неблагоприятные погодные условия: ветер до 25 метров в секунду, снижение видимости до 50 метров", – говорится в сообщении.
По данным МЧС региона, в среду на территории Кузбасса метели, мокрый снег, снежные заносы, гололедица. Порывы ветра до 25 метров в секунду и более, похолодание.