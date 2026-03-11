https://1prime.ru/20260311/lep-868207266.html

Запад Афганистана остался без света из-за падения двух вышек ЛЭП

Запад Афганистана остался без света из-за падения двух вышек ЛЭП

энергетика

мировая экономика

афганистан

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Западная афганская провинция Герат осталась без энергоснабжения из-за падения двух вышек линии электропередачи (ЛЭП), сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на офис губернатора. "Электричество, поступавшее из Туркменистана в Герат, отключено. Две опоры электропередачи, поставлявшие электричество, были разрушены прошлой ночью в результате шторма в районе "Банд-е Бакарчар", - цитирует канал слова пресс-секретаря губернатора Герата Мохаммада Юсуфа Саиди. По словам чиновника, сотрудники государственной энергетической компании Breshna уже прибыли на место аварии и пытаются восстановить подачу электроэнергии. Со вторника без света остаются еще несколько афганских провинций, в том числе Кабул. Проблемы с ЛЭП, по которым электроэнергия поставлялась в столичный регион из Узбекистана, возникли в районе долины Ташкурган. В настоящее время сотрудники Breshna заканчивают ремонт на линии.

афганистан

