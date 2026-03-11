https://1prime.ru/20260311/likhachev-868218493.html

Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси

Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси - 11.03.2026, ПРАЙМ

Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T18:35+0300

2026-03-11T18:35+0300

2026-03-11T18:35+0300

энергетика

алексей лихачев

магатэ

росатом

рафаэль гросси

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Встреча планируется. Мы исходим из того, что с Гросси встретимся завтра вечером", - сказал Лихачев журналистам. В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома". Во вторник МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Ранее он неоднократно посещал РФ для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

https://1prime.ru/20260302/iran-867935743.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, магатэ, росатом, рафаэль гросси, рф