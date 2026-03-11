Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси - 11.03.2026
Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси
Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси - 11.03.2026, ПРАЙМ
Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T18:35+0300
2026-03-11T18:35+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Встреча планируется. Мы исходим из того, что с Гросси встретимся завтра вечером", - сказал Лихачев журналистам. В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома". Во вторник МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Ранее он неоднократно посещал РФ для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
алексей лихачев, магатэ, росатом, рафаэль гросси, рф
Энергетика, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом, Рафаэль Гросси, РФ
18:35 11.03.2026
 
Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси

Лихачев в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси

Алексей Лихачев
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев. Архивное фото
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Встреча планируется. Мы исходим из того, что с Гросси встретимся завтра вечером", - сказал Лихачев журналистам.
В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома".
Во вторник МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Ранее он неоднократно посещал РФ для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ призвал вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана
2 марта, 12:19
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатомРафаэль ГроссиРФ
 
 
