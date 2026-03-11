https://1prime.ru/20260311/likhachev-868218493.html
Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Гросси
2026-03-11T18:35+0300
энергетика
алексей лихачев
магатэ
росатом
рафаэль гросси
рф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Встреча планируется. Мы исходим из того, что с Гросси встретимся завтра вечером", - сказал Лихачев журналистам. В пятницу пройдут межведомственные консультации Россия-МАГАТЭ, в которых примут участие представители МИД РФ, Минобороны России, Росгвардии и Ростехнадзора, добавил генеральный директор "Росатома". Во вторник МАГАТЭ подтвердило РИА Новости, что Гросси планирует посетить Россию на этой неделе. Ранее он неоднократно посещал РФ для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
