Аэропорт Магадана открыли после метели - 11.03.2026
Аэропорт Магадана открыли после метели
Аэропорт Магадана открыли после метели - 11.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Магадана открыли после метели
Аэропорт Магадана открыли после метели, но многие рейсы задерживаются, сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани. | 11.03.2026, ПРАЙМ
МАГАДАН, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Магадана открыли после метели, но многие рейсы задерживаются, сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани. Ранее в Магадане за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В регионе из-за метели остаются закрытыми две автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, к уборке снега привлекли дополнительную технику. "Аэродром открыт для приема и выпуска воздушных судов. В связи со сложными метеоусловиями есть изменения в расписании: за прошедшие сутки отменено восемь рейсов на вылет и семь на прилет. На данный момент задерживаются семь рейсов на вылет и шесть на прилет", - сообщает аэропорт Магадана.
06:27 11.03.2026
 
Аэропорт Магадана открыли после метели

Аэропорт Магадана открыли после метели, но многие рейсы задерживаются

МАГАДАН, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Магадана открыли после метели, но многие рейсы задерживаются, сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани.
Ранее в Магадане за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В регионе из-за метели остаются закрытыми две автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, к уборке снега привлекли дополнительную технику.
"Аэродром открыт для приема и выпуска воздушных судов. В связи со сложными метеоусловиями есть изменения в расписании: за прошедшие сутки отменено восемь рейсов на вылет и семь на прилет. На данный момент задерживаются семь рейсов на вылет и шесть на прилет", - сообщает аэропорт Магадана.
 
