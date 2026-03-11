https://1prime.ru/20260311/magadan-868194182.html
Аэропорт Магадана открыли после метели
Аэропорт Магадана открыли после метели
2026-03-11T06:27+0300
МАГАДАН, 11 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Магадана открыли после метели, но многие рейсы задерживаются, сообщается в официальном Telegram-канале авиагавани.
Ранее в Магадане за сутки выпала двухмесячная норма осадков. В регионе из-за метели остаются закрытыми две автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, к уборке снега привлекли дополнительную технику.
"Аэродром открыт для приема и выпуска воздушных судов. В связи со сложными метеоусловиями есть изменения в расписании: за прошедшие сутки отменено восемь рейсов на вылет и семь на прилет. На данный момент задерживаются семь рейсов на вылет и шесть на прилет", - сообщает аэропорт Магадана.
