Эксперт оценила перспективы рынка мебели в 2026 году

2026-03-11T11:10+0300

мебель

производство мебели

бизнес

МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Рынок мебели в России продолжит рост в текущем году, несмотря на сокращение темпов строительства, полагает основатель бренда "Корона Хоум мебель" Оксана Дрок.Спрос на коммерческую недвижимость, а значит и мебель в бизнес-сегменте растет. По данным издания "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России. За 2025 год российские производители нарастили выпуск офисной мебели на 15,6% год к году, до 26,1 миллиона единиц.При этом сегмент интернет-продаж диванов показал двузначные темпы роста: 35-40% в натуральном выражении продаж мягкой мебели, отметила Оксана Дрок."Покупатель становится требовательнее: в перегретом предложении он ищет не просто цену, а соотношение качества, надежности и эстетики. Преимущество получают компании с собственной производственной базой и многолетней экспертизой", - рассуждает она.Ключевыми драйверами спроса остаются ввод недвижимости, реальные доходы населения и программы кредитования. При этом повышенные таможенные пошлины на компоненты и материалы, введенные в ноябре 2024 года, создают значительные вызовы для отечественных производителей.

