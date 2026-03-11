Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/mid-868215976.html
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом - 11.03.2026, ПРАЙМ
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
МИД России назвал нападение на шедший под российским флагом газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море, целенаправленным ударом по... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:30+0300
2026-03-11T17:30+0300
россия
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866105892_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_374ace93841891b34dd5ff0dbab0a68c.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. МИД России назвал нападение на шедший под российским флагом газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море, целенаправленным ударом по гражданскому объекту, потенциально влекущим тяжелые последствия. "Речь идет о целенаправленном ударе по гражданскому объекту, потенциально влекущем тяжелые последствия в виде гибели людей и ущерба окружающей среде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868012305.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866105892_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_96d9fc533fb3a57cea77223b12dec473.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид рф
РОССИЯ, МИД РФ
17:30 11.03.2026
 
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом

МИД назвал атаку на Arctic Metagaz целенаправленным ударом по гражданскому объекту

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. МИД России назвал нападение на шедший под российским флагом газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море, целенаправленным ударом по гражданскому объекту, потенциально влекущим тяжелые последствия.
"Речь идет о целенаправленном ударе по гражданскому объекту, потенциально влекущем тяжелые последствия в виде гибели людей и ущерба окружающей среде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Танкер-газовоз Гранд Анива - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза
4 марта, 17:25
 
РОССИЯМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала