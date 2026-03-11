https://1prime.ru/20260311/mid-868215976.html
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом - 11.03.2026, ПРАЙМ
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
МИД России назвал нападение на шедший под российским флагом газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море, целенаправленным ударом по... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:30+0300
2026-03-11T17:30+0300
2026-03-11T17:30+0300
россия
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866105892_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_374ace93841891b34dd5ff0dbab0a68c.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. МИД России назвал нападение на шедший под российским флагом газовоз Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море, целенаправленным ударом по гражданскому объекту, потенциально влекущим тяжелые последствия. "Речь идет о целенаправленном ударе по гражданскому объекту, потенциально влекущем тяжелые последствия в виде гибели людей и ущерба окружающей среде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://1prime.ru/20260304/gazovoz-868012305.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866105892_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_96d9fc533fb3a57cea77223b12dec473.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид рф
МИД назвал нападение на судно Arctic Metagaz целенаправленным ударом
МИД назвал атаку на Arctic Metagaz целенаправленным ударом по гражданскому объекту