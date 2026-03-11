https://1prime.ru/20260311/minfin-868220655.html

Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами

2026-03-11T20:54+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Минфин России придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении. "Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.

