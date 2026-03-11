https://1prime.ru/20260311/minfin-868220655.html
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами - 11.03.2026, ПРАЙМ
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами
Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T20:54+0300
2026-03-11T20:54+0300
2026-03-11T20:54+0300
экономика
финансы
рф
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Минфин России придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении. "Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260310/minfin-868180092.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, минфин рф
Экономика, Финансы, РФ, Минфин РФ
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами
Минфин: приоритизация расходов федерального бюджета обсуждается с отраслевыми ведомствами
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
"Минфин России
придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ
прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении.
"Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.
Расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнили на 12,6 процентов