11.03.2026
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами
2026-03-11T20:54+0300
2026-03-11T20:54+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ. "Минфин России придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении. "Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.
20:54 11.03.2026
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами, вопрос прорабатывается в связи с обсуждением в правительстве уточнения базовой цены на нефть в бюджетном правиле, сообщили РИА Новости в Минфине РФ.
"Минфин России придерживается курса на ответственную и взвешенную бюджетную политику. В настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила". Мера направлена на укрепление устойчивости федерального бюджета, усиление макроэкономической и финансовой стабильности страны. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета", - отмечается в сообщении.
"Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению ДКП. На текущий момент вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.
