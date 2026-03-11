https://1prime.ru/20260311/minfin-868220930.html

Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин

Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин - 11.03.2026, ПРАЙМ

Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин

Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной... | 11.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-11T21:13+0300

2026-03-11T21:13+0300

2026-03-11T21:13+0300

экономика

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Ранее в министерстве сообщили агентству, что в настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила", это должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. "Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО", - рассказали в министерстве.

https://1prime.ru/20260311/minfin-868220655.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф