11.03.2026
Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин
2026-03-11T21:13+0300
2026-03-11T21:13+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Ранее в министерстве сообщили агентству, что в настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила", это должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. "Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО", - рассказали в министерстве.
21:13 11.03.2026
 
Приоритизация расходов бюджета не касается соцобязательств, заявил Минфин

Минфин: решения о приоритизации расходов бюджета не затрагивают соцобязательства

Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Ранее в министерстве сообщили агентству, что в настоящее время в правительстве РФ прорабатываются предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила", это должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета.
"Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО", - рассказали в министерстве.
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами
20:54
Минфин обсуждает вопрос приоритизации расходов с отраслевыми ведомствами
20:54
 
Заголовок открываемого материала