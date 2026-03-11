Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора - 11.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260311/minpromtorg-868216279.html
Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора
Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора - 11.03.2026, ПРАЙМ
Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора
Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T17:35+0300
2026-03-11T17:48+0300
бизнес
россия
казахстан
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили журналистам в ведомстве. Накануне министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявлял, что страна намерена зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию собственного производства. Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается."Минпромторг России не прорабатывает ответных мер в связи с заявлениями казахских властей о возможном увеличении утилизационного сбора в отношении автомобилей российского производства", - заявили в Минпромторге РФ в ответ вопрос, прорабатываются ли ответные меры в отношении Казахстана.Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
https://1prime.ru/20260306/gosduma-868067777.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, казахстан, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Минпромторг
17:35 11.03.2026 (обновлено: 17:48 11.03.2026)
 
Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора

Минпромторг не прорабатывает меры на заявления Казахстана о росте утильсбора на авто из РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили журналистам в ведомстве.
Накануне министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявлял, что страна намерена зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию собственного производства. Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается.
"Минпромторг России не прорабатывает ответных мер в связи с заявлениями казахских властей о возможном увеличении утилизационного сбора в отношении автомобилей российского производства", - заявили в Минпромторге РФ в ответ вопрос, прорабатываются ли ответные меры в отношении Казахстана.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям утильсбор
6 марта, 02:02
 
БизнесРОССИЯКАЗАХСТАНРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала