Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора
Минпромторг не прорабатывает меры на заявления Казахстана о росте утильсбора на авто из РФ
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили журналистам в ведомстве.
Накануне министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявлял, что страна намерена зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию собственного производства. Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается.
"Минпромторг России не прорабатывает ответных мер в связи с заявлениями казахских властей о возможном увеличении утилизационного сбора в отношении автомобилей российского производства", - заявили в Минпромторге РФ в ответ вопрос, прорабатываются ли ответные меры в отношении Казахстана.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.