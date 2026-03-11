Минпромторг не работает над ответом на заявление Астаны о росте утильсбора

https://1prime.ru/20260311/minpromtorg-868216279.html

2026-03-11T17:35+0300

2026-03-11T17:35+0300

2026-03-11T17:48+0300

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минпромторг РФ не прорабатывает ответных мер на заявление властей Казахстана о возможном росте утильсбора на автомобили российского производства, сообщили журналистам в ведомстве. Накануне министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев заявлял, что страна намерена зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию собственного производства. Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается."Минпромторг России не прорабатывает ответных мер в связи с заявлениями казахских властей о возможном увеличении утилизационного сбора в отношении автомобилей российского производства", - заявили в Минпромторге РФ в ответ вопрос, прорабатываются ли ответные меры в отношении Казахстана.Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям утильсбор впоследствии компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

