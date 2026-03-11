https://1prime.ru/20260311/mintrans-868221316.html

Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края

2026-03-11T21:41+0300

бизнес

россия

краснодарский край

рф

геленджик

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края на фоне вводимых ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в ведомстве. "Минтранс усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края. Временные ограничения полетов в целях безопасности периодически вводятся в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи", - говорится в сообщении. Для пассажиров в аэропорту Сочи организованы дополнительные места ожидания, раздаются коврики и матрасы, работают фонтанчики и установлены дополнительные кулеры, отметили в Минтрансе. Организованы комнаты матери и ребенка и отдельное помещение для пассажиров с детьми до 12 лет, перевозчики оказывают пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе предоставляют гостиницы и питание. "Усилены справочно-информационная служба, колл-центр аэропорта. Организован контроль за чистотой терминала, увеличена интенсивность уборки мест размещения пассажиров и мест общего пользования", - рассказали в Минтрансе.

