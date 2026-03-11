Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края - 11.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края
2026-03-11T21:41+0300
2026-03-11T21:41+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края на фоне вводимых ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в ведомстве. "Минтранс усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края. Временные ограничения полетов в целях безопасности периодически вводятся в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи", - говорится в сообщении. Для пассажиров в аэропорту Сочи организованы дополнительные места ожидания, раздаются коврики и матрасы, работают фонтанчики и установлены дополнительные кулеры, отметили в Минтрансе. Организованы комнаты матери и ребенка и отдельное помещение для пассажиров с детьми до 12 лет, перевозчики оказывают пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе предоставляют гостиницы и питание. "Усилены справочно-информационная служба, колл-центр аэропорта. Организован контроль за чистотой терминала, увеличена интенсивность уборки мест размещения пассажиров и мест общего пользования", - рассказали в Минтрансе.
21:41 11.03.2026
 
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края на фоне вводимых ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в ведомстве.
"Минтранс усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края. Временные ограничения полетов в целях безопасности периодически вводятся в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи", - говорится в сообщении.
Для пассажиров в аэропорту Сочи организованы дополнительные места ожидания, раздаются коврики и матрасы, работают фонтанчики и установлены дополнительные кулеры, отметили в Минтрансе. Организованы комнаты матери и ребенка и отдельное помещение для пассажиров с детьми до 12 лет, перевозчики оказывают пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе предоставляют гостиницы и питание.
"Усилены справочно-информационная служба, колл-центр аэропорта. Организован контроль за чистотой терминала, увеличена интенсивность уборки мест размещения пассажиров и мест общего пользования", - рассказали в Минтрансе.
Самолеты авиакомпании Аэрофлота в международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
В аэропорте Сочи открыта регистрация на рейсы по расписанию
