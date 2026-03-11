https://1prime.ru/20260311/mintrans-868221316.html
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края - 11.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края
Минтранс РФ усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края на фоне вводимых ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T21:41+0300
2026-03-11T21:41+0300
2026-03-11T21:41+0300
бизнес
россия
краснодарский край
рф
геленджик
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края на фоне вводимых ограничений на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в ведомстве. "Минтранс усилил мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края. Временные ограничения полетов в целях безопасности периодически вводятся в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи", - говорится в сообщении. Для пассажиров в аэропорту Сочи организованы дополнительные места ожидания, раздаются коврики и матрасы, работают фонтанчики и установлены дополнительные кулеры, отметили в Минтрансе. Организованы комнаты матери и ребенка и отдельное помещение для пассажиров с детьми до 12 лет, перевозчики оказывают пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе предоставляют гостиницы и питание. "Усилены справочно-информационная служба, колл-центр аэропорта. Организован контроль за чистотой терминала, увеличена интенсивность уборки мест размещения пассажиров и мест общего пользования", - рассказали в Минтрансе.
https://1prime.ru/20260311/samolet-868207984.html
краснодарский край
рф
геленджик
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодарский край, рф, геленджик
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, Геленджик
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края
Минтранс усилил мониторинг в аэропортах Краснодарского края из-за ограничений