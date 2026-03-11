https://1prime.ru/20260311/mishustin-868220799.html
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС - 11.03.2026, ПРАЙМ
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности... | 11.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-11T21:03+0300
2026-03-11T21:03+0300
2026-03-11T21:03+0300
михаил мишустин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию", - сказано в документе. Одновременно Мишустин назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской Народной Республике. Цыганов работал в антимонопольных органах с 1990 года. Он занимал должности статс-секретаря – заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ (ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России). С 2004 года являлся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Был одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
https://1prime.ru/20260306/fas-868065992.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, рф
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова в связи с выходом на пенсию
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию", - сказано в документе
.
Одновременно Мишустин
назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской Народной Республике.
Цыганов работал в антимонопольных органах с 1990 года. Он занимал должности статс-секретаря – заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ
(ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).
С 2004 года являлся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Был одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным