Мишустин освободил от должности замглавы ФАС

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию", - сказано в документе. Одновременно Мишустин назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской Народной Республике. Цыганов работал в антимонопольных органах с 1990 года. Он занимал должности статс-секретаря – заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ (ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России). С 2004 года являлся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Был одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.

