Мишустин освободил от должности замглавы ФАС - 11.03.2026
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС - 11.03.2026, ПРАЙМ
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности... | 11.03.2026
2026-03-11T21:03+0300
2026-03-11T21:03+0300
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию", - сказано в документе. Одновременно Мишустин назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской Народной Республике. Цыганов работал в антимонопольных органах с 1990 года. Он занимал должности статс-секретаря – заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ (ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России). С 2004 года являлся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Был одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
михаил мишустин, рф
Михаил Мишустин, РФ
21:03 11.03.2026
 
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова в связи с выходом на пенсию

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, проработавший в антимонопольных органах около 35 лет, освобожден от должности в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию", - сказано в документе.
Одновременно Мишустин назначил заместителем главы ФАС Руслана Джалюкова, ранее руководившего управлением службы по Луганской Народной Республике.
Цыганов работал в антимонопольных органах с 1990 года. Он занимал должности статс-секретаря – заместителя председателя Государственного антимонопольного комитета РФ (ГАК России), заместителя министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).
С 2004 года являлся заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Был одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.
